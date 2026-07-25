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FRANCE

OL, RC Lens, Stade Rennais Mercato : accord total pour Loïs Openda !

Par Bastien Aubert - 25 Juil 2026, 15:20
Loïs Openda (Juventus)
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

 Loïs Openda (26 ans) va être prêté par la Juventus Turin à l’OL

Le dossier Loïs Openda connaît un énorme rebondissement. Longtemps convoité par le RC Lens, le Stade Rennais et surtout l’OL, l’attaquant belge de 26 ans est désormais tout proche de rejoindre le club lyonnais. Selon Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais et la Juventus Turin ont trouvé un accord total pour le prêt de Loïs Openda. 

Un prêt sans option d’achat pour Openda 

L’accord conclu entre les deux clubs porte sur un prêt sans option d’achat. L’international belge de 26 ans, qui sort d’une saison compliquée à la Juventus, va ainsi tenter de se relancer sous les couleurs lyonnaises. De son côté, Loïs Openda avait déjà donné son feu vert pour rejoindre l’OL, séduit par le projet sportif proposé par les dirigeants rhodaniens. Avec cet accord trouvé avec la Juventus, l’OL prend définitivement l’avantage sur les autres prétendants français.

L’OL frappe fort au mercato 

Le RC Lens espérait encore un retour de son ancien buteur, tandis que le Stade Rennais suivait également la situation de près. Finalement, c’est bien Lyon qui devrait rafler la mise. Si le prêt est officiellement finalisé dans les prochains jours, Loïs Openda offrira à l’OL un renfort offensif de tout premier plan. Après avoir brillé en Ligue 1 sous les couleurs du RC Lens, l’attaquant belge tentera de retrouver son meilleur niveau dans le Rhône afin de relancer une carrière freinée par son passage en Italie.

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