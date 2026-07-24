OL, Juventus : Fonseca touche enfin au numéro neuf attendu

L’OL avance très fort sur le dossier Loïs Openda, priorité offensive de cette fin de mercato. Un accord total serait trouvé avec la Juventus Turin autour d’un prêt avec option d’achat, même si certains détails restent encore à préciser.

Un accord total annoncé avec la Juventus

Très actif depuis le début de l’été, l’Olympique Lyonnais tient peut-être enfin le numéro neuf réclamé par Paulo Fonseca. Selon les informations relayées par Foot01, un accord total aurait été trouvé entre l’OL et la Juventus Turin pour le prêt de Loïs Openda.

Le club rhodanien ne prendrait pas en charge l’intégralité du salaire de l’attaquant belge, mais aurait accepté d’insérer une option d’achat pour convaincre la Vieille Dame. Le montant de cette option, tout comme ses éventuelles conditions pour devenir obligatoire, n’a pas encore filtré.

Openda a déjà dit oui à l’OL

Le dossier avait déjà bien avancé ces dernières heures sur le plan contractuel. Nicolo Schira indiquait jeudi soir que Loïs Openda avait donné son accord à l’OL pour un bail jusqu’en 2031 en cas de transfert définitif, avec une première année sous forme de prêt.

Loïs Openda a trouvé un accord contractuel avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2031. L’OL discute avec la Juventus pour un prêt avec option d’achat et une prise en charge partielle du salaire. — @NicoSchira https://x.com/NicoSchira/status/2080409210714534297

D’après La Stampa, relayé par ActuL1, l’ancien buteur du RC Lens aurait même repoussé Fulham pour privilégier le projet lyonnais. La Juventus chercherait de son côté à éviter une moins-value trop importante sur un joueur dont la cote a reculé ces derniers mois.

Un renfort attendu avant l’Europe

Pour l’OL, l’enjeu est clair : offrir rapidement une solution de poids à Paulo Fonseca avant le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Sparta Prague. Le club rhodanien avait aussi regardé les pistes Mathys Tel et Arnaud Kalimuendo, mais Openda s’est imposé comme la priorité.

Passé par Lens avant de rejoindre le RB Leipzig puis la Juventus, l’international belge reste un profil très coté malgré une valeur marchande en baisse, estimée à 32 M€ en mars 2026 selon les données Transfermarkt. À Lyon, son arrivée permettrait de renforcer un effectif jusque-là peu affaibli, avec la seule vente majeure d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour 30 M€.

Un dossier qui peut changer la fin du mercato lyonnais

Si l’opération se confirme, Matthieu Louis-Jean aura bouclé l’un des dossiers les plus importants de l’été lyonnais. L’OL mettrait la main sur un attaquant rapide, déjà rompu à la Ligue 1 et capable d’apporter immédiatement de la profondeur à l’attaque.

Reste désormais à connaître les derniers détails de l’opération, notamment le montant de l’option d’achat et les conditions attachées à une éventuelle levée automatique. Les planètes semblent en tout cas s’aligner pour une arrivée de Loïs Openda entre Rhône et Saône.