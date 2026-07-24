ASSE : les Verts connaissent leur prochain grand rendez-vous

La LFP a fixé la programmation TV de la 7e journée de Ligue 2. L’ASSE se déplacera à Metz en clôture du samedi, dans une affiche forcément particulière pour les Stéphanois.

Metz-ASSE programmé le samedi soir

Le calendrier de l’AS Saint-Étienne pour les mois d’août et septembre est désormais complet. Comme le rapporte EVECT, la LFP a définitivement arrêté la programmation TV de la 7e journée de Ligue 2, prévue entre le vendredi 18 et le samedi 19 septembre.

Les Verts se rendront au stade Saint-Symphorien pour défier le FC Metz le samedi 19 septembre à 20h. La rencontre sera diffusée sur beIN SPORTS 1, en affiche isolée de cette journée.

Un retour dans une enceinte chargée de souvenirs

Ce déplacement aura forcément une saveur à part pour l’ASSE. Les Stéphanois n’ont plus joué à Saint-Symphorien depuis le dimanche 2 juin 2024, soir du barrage retour face au FC Metz.

Ce jour-là, les hommes d’Olivier Dall’Oglio avaient arraché un match nul au bout des prolongations (2-2), synonyme de montée en Ligue 1. Un souvenir encore très présent dans la maison verte, même si le contexte sera cette fois bien différent.

Une coupure internationale dans la foulée

Cette affiche face au FCM sera aussi le dernier rendez-vous des Stéphanois avant une trêve internationale plus longue que d’habitude. Plus de deux semaines de coupure attendront ensuite les joueurs de l’ASSE.

Il faudra patienter jusqu’au week-end du 10 octobre pour revoir les Verts en championnat, avec la réception de Rodez. Un enchaînement qui donnera un relief particulier au déplacement en Moselle, dernier test avant de souffler.

Nantes et Guingamp aussi décalés

Dans cette 7e journée, la majorité des rencontres se jouera le vendredi soir dans le traditionnel multiplex. Le samedi, l’US Boulogne CO recevra le FC Nantes à 14h sur beIN SPORTS 1, tandis que Guingamp accueillera le Red Star au même horaire sur beIN SPORTS 2.

Le choc entre le FC Metz et l’ASSE fermera donc la marche, avec une exposition maximale le samedi soir. Un créneau qui confirme le poids de cette affiche dans le paysage de la Ligue 2.