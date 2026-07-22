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ASSE Mercato : Kilmer a pris un gros risque pour muscler l’attaque de Cathro 

Par Bastien Aubert - 22 Juil 2026, 17:00
Thierno Ballo à gauche

L’arrivée d’une recrue offensive sur ce mercato estival pourrait se transformer en une mauvaise surprise pour Ian Cathro à l’ASSE.

En recrutant Thierno Ballo, l’ASSE espère avoir trouvé le successeur idéal de Zuriko Davitashvili.  Le nouvel ailier des Verts représente un pari assumé par Kilmer Sports Ventures, qui pourrait mettre Ian Cathro face à un véritable défi.

Les datas de Ballo incitent à la prudence 

Thierno Ballo a effectué ses premiers pas sous le maillot stéphanois lors du match amical face au Servette Genève. Une apparition trop brève pour tirer de véritables conclusions, mais suffisante pour rappeler l’ampleur de sa mission : faire oublier Zuriko Davitashvili, l’un des joueurs offensifs les plus décisifs de l’ASSE ces dernières saisons. Le défi est de taille.

Peuple Vert s’appuie sur l’analyse publiée par Data’Scout pour tempérer l’optimisme autour de cette recrue. Le rapport attribue à Ballo une compatibilité de seulement 55/100 avec le projet stéphanois, un score qualifié de « pari risqué ». Le principal point d’interrogation concerne son style de jeu, très éloigné de celui développé jusqu’ici à Millwall. Une adaptation sera donc nécessaire.

Un profil différent… qui peut devenir une force à l’ASSE

Le rapport nuance toutefois cette prudence. À seulement 24 ans, Thierno Ballo possède encore une importante marge de progression et affiche des qualités physiques supérieures à la moyenne de l’effectif stéphanois. Dans le classement établi pour le poste d’ailier gauche, il apparaît en cinquième position avec une note de 56, juste derrière… Zuriko Davitashvili (60). Aucun autre joueur de l’effectif ne présente réellement les mêmes caractéristiques que lui, ce qui pourrait offrir une nouvelle dimension au jeu offensif des Verts.

La réussite de cette recrue dépendra désormais de la capacité de Ian Cathro à exploiter pleinement son potentiel. L’entraîneur écossais devra retrouver le meilleur Thierno Ballo, celui qui brillait par sa percussion en Autriche tout en conservant l’intensité physique acquise durant son passage en Angleterre. Si cette alchimie fonctionne, l’ASSE pourrait tenir l’un des joueurs majeurs de sa saison en Ligue 2. Dans le cas contraire, Kilmer aura pris un pari particulièrement audacieux.

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