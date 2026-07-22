ASSE Mercato : deux nouveaux départs bouclés !

L’ASSE poursuit son vaste chantier estival. Si les supporters attendent toujours des avancées sur les dossiers les plus médiatiques du mercato, comme ceux de Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Djylian N’Guessan ou encore Pierre Ekwah, les jeunes joueurs qui ne figurent pas dans les plans d’Ian Cathro sont progressivement orientés vers de nouveaux projets afin de poursuivre leur progression.

Ces derniers jours, plusieurs mouvements ont déjà été officialisés. Le défenseur Axel Dodote a prolongé son contrat avec l’ASSE jusqu’en 2030 avant d’être prêté au Pau FC, où il découvrira la Ligue 2 avec l’objectif de gagner en expérience. Dans le même temps, Enzo Mayilla a quitté définitivement le Forez pour rejoindre Dunkerque. Après un prêt encourageant à Aubagne la saison dernière, l’attaquant tentera cette fois de s’imposer dans le championnat de Ligue 2.

Le gardien Issiaka Touré a également changé d’air. Le jeune portier va poursuivre sa formation sous les couleurs d’Aubagne Air-Bel, un club réputé pour offrir du temps de jeu aux jeunes talents. Et il ne sera pas le seul Stéphanois à prendre la direction des Bouches-du-Rhône.

Jebryl Sahraoui à la relance sur ses terres

Selon Peuple Vert, Jebryl Sahraoui, victime d’une grave rupture des ligaments croisés il y a tout juste un an, s’apprête à rejoindre Aubagne Air-Bel afin d’enchaîner les matchs et retrouver son meilleur niveau.

Pour le joueur comme pour l’ASSE, cette solution apparaît idéale. Après une saison blanche, le milieu de terrain a avant tout besoin de retrouver du rythme, de reprendre confiance et de renouer avec les exigences de la compétition. Dans un environnement moins exposé qu’à Saint-Étienne, il pourra progressivement retrouver toutes ses sensations avant, pourquoi pas, de revenir postuler chez les Verts. Où il est sous contrat jusqu’en 2028.

À Aubagne Air-Bel, il retrouvera d’ailleurs Karim Cissé, le milieu de terrain camerounais, qui s’est lui aussi engagé avec le club provençal après la fin de son contrat avec l’ASSE au printemps dernier.

Jibril Othman en route vers Bayonne

Le mouvement ne devrait pas s’arrêter là. Toujuurs selon Peuple Vert, Jibril Othman est lui aussi sur le point de quitter le Forez. L’attaquant tunisien devrait prendre la direction de Bayonne, pensionnaire de National 2, afin de bénéficier d’un temps de jeu plus important.