ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Cathro reçu 5 sur 5 mais loin de s’enflammer ! »

L’AS Saint-Étienne continue son départ canon. Samedi soir, les Verts ont signé une cinquième victoire en cinq journées de Ligue 2 en dominant Montpellier (3-1) dans un Geoffroy-Guichard incandescent. Pour le retour des deux kops, le Chaudron a retrouvé son âme, son bruit… et une équipe qui donne déjà de sérieuses raisons d’y croire.

Pour autant, Ian Cathro refuse de céder à l’euphorie. L’entraîneur écossais savoure la performance collective, mais garde le regard fixé sur la suite. Son message est clair : cinq victoires ne garantissent rien.

Le Chaudron retrouve la magie, l’ASSE répond présente

Tout était réuni pour une grande soirée. Les Magic Fans et les Green Angels retrouvaient enfin leurs tribunes après les deux matches à huis clos partiel, et les joueurs stéphanois ont offert un spectacle à la hauteur de l’événement.

Pourtant, Montpellier a montré pourquoi il figurait parmi les principaux prétendants à la montée. Bien organisé, capable de conserver le ballon et de ressortir proprement, le MHSC a longtemps posé des problèmes aux Verts. Après la magnifique ouverture du score de Maxime Bernauer, auteur d’une superbe volée sur un centre précis d’Irvin Cardona, les Héraultais ont réagi grâce au jeune Meddah, parfaitement servi par Mukiele.

À 1-1 à la pause, rien n’était acquis.

Mais comme à Dijon quelques jours plus tôt, l’ASSE a accéléré au retour des vestiaires. Augustine Boakye, déjà héros en Bourgogne, a une nouvelle fois fait parler sa patte gauche avec une frappe exceptionnelle qui a laissé le gardien montpelliérain sans réaction. Puis Joshua Duffus, entré en jeu, a définitivement scellé la victoire d’un tir puissant après un nouveau service de Cardona, auteur de deux passes décisives.

Trois buts magnifiques, une ambiance exceptionnelle et une équipe qui ne cesse de monter en puissance : Geoffroy-Guichard a vécu une soirée dont il a le secret.

Cathro apprécie… mais refuse déjà de regarder le classement

Depuis son arrivée, Ian Cathro répète le même discours : le collectif avant tout. Et en conférence de presse, l’Écossais n’a pas caché sa satisfaction devant l’attitude de son groupe.

« On est en train de prouver à tout le monde qu’on est une équipe. On presse ensemble, on défend ensemble, on attaque ensemble. Même dans les périodes plus difficiles, on voit que les joueurs travaillent ensemble. C’est quelque chose qui me plaît. »

Plus que les trois buts inscrits, c’est cette solidarité qui semble le satisfaire. L’ASSE ne s’est pas désunie après l’égalisation montpelliéraine et a repris le contrôle du match avec beaucoup de maturité.

Cathro s’est tout de même permis une petite remarque avec le sourire.

« Le seul but que je n’ai pas aimé, c’est celui de Montpellier. Les autres étaient très beaux. »

Une manière de rappeler que la perfection n’existe pas encore et que son équipe possède toujours des axes de progression.

Surtout, le technicien refuse catégoriquement de tirer des conclusions du classement. Avec cinq succès en cinq rencontres, Saint-Étienne compte déjà cinq points d’avance sur Annecy, nouveau dauphin, tandis que Nancy peut encore revenir à deux longueurs lundi. Mais pour lui, cette hiérarchie est encore anecdotique.

« Évidemment, on regarde le classement, mais on n’est qu’au mois de septembre. Se pencher sur l’importance de ce classement, c’est pour moi une perte de temps. »

Le message est fort. Alors que les supporters commencent déjà à rêver d’un retour en Ligue 1, Cathro veut maintenir son groupe sous pression et éviter tout relâchement.

« Ce n’est que le début »

La soirée ne s’est pas terminée en conférence de presse. Peu après, l’entraîneur stéphanois a adressé un message directement aux supporters sur les réseaux sociaux du club.

« Vous avez confirmé que l’ASSE est un club à part. C’était une belle soirée, mais ce n’est que le début. Demain, on repart au travail ! »

Cinq matches, cinq victoires, quinze points, un jeu de plus en plus séduisant et un groupe qui semble totalement adhérer à ses principes : les débuts du technicien écossais sont tout simplement parfaits. Pourtant, à l’entendre, le chantier ne fait que commencer. Car son ambition va plus loin qu’un début de saison réussi : il veut ramener durablement l’ASSE à la place qui est la sienne. Cap ?