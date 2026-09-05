Prêté à Séville, Lucas Stassin a laissé un vide au sein de l’attaque de l’ASSE. Plusieurs jeunes pourraient venir le combler au fil de la saison.

L’ASSE a fait un choix fort durant le mercato. Après le départ de Lucas Stassin pour Séville et celui de Djylian N’Guessan, le club stéphanois n’a pas souhaité recruter un nouvel attaquant pour compenser ces deux mouvements. Une décision qui laisse forcément davantage de possibilités aux jeunes du club.

Paalberg attend toujours ses débuts à l’ASSE

Trois joueurs pourraient notamment profiter de cette situation. Le premier est Marten-Chris Paalberg. Âgé de seulement 17 ans, l’attaquant est arrivé à Saint-Étienne l’hiver dernier en provenance du JK Vaprus Pärnu. Initialement programmé pour évoluer avec la réserve, le jeune Estonien n’a toutefois toujours pas disputé la moindre rencontre sous le maillot stéphanois. Quelques semaines après son arrivée, Paalberg avait rejoint l’infirmerie. Depuis, il poursuit sa convalescence et avance progressivement dans son protocole de reprise. Le jeune attaquant a récemment été aperçu au Centre sportif Robert-Herbin, où il poursuit son travail individuel.

Avant sa blessure, Paalberg avait pourtant laissé entrevoir certaines qualités à l’entraînement. Evect rappelle notamment qu’il avait tapé dans l’œil de Philippe Montanier lors de ses premières semaines à Saint-Étienne. Son retour pourrait donc être particulièrement intéressant pour Ian Cathro. L’ASSE a justement choisi de ne pas recruter un attaquant supplémentaire afin de laisser davantage de place aux jeunes. Paalberg pourrait ainsi être l’un des grands bénéficiaires de cette stratégie s’il retrouve rapidement l’intégralité de ses capacités physiques. Mais il n’est pas le seul.

Reynaud et Sonko veulent saisir leur chance

Deux autres jeunes attaquants peuvent également espérer se faire une place. Lucas Reynaud et Lamine Sonko ont tous les deux disputé une rencontre avec la réserve vendredi dernier. Ces apparitions constituent une première étape importante pour les deux joueurs. Pour l’instant, leur intégration au groupe professionnel reste encore lointaine. Mais la situation a changé. Avec le départ de Stassin et l’absence de recrue offensive supplémentaire, la concurrence pourrait être légèrement moins verrouillée qu’auparavant. À eux désormais de saisir cette opportunité.

Ian Cathro devra évidemment gérer cette situation avec précaution. Remplacer Lucas Stassin n’est pas une mission évidente, surtout pour de très jeunes joueurs encore en phase d’apprentissage. Mais le choix effectué par l’ASSE envoie un message clair. Le club veut donner de la place à sa formation et permettre à certains talents de se rapprocher progressivement du groupe professionnel. Paalberg, Reynaud et Sonko ont donc une carte à jouer. Il faudra continuer à performer avec la réserve afin de convaincre Cathro de leur offrir une première opportunité mais une voie est ouverte. À eux de s’y engouffrer.