ASSE : Le Chaudron pousse Montpellier à un plan spécial

Avant de défier l’ASSE samedi, Zoumana Camara accorde une attention particulière à l’ambiance de Geoffroy-Guichard. L’entraîneur du MHSC entend protéger ses jeunes joueurs pour leur permettre de répondre au défi imposé par le leader stéphanois.

Camara prépare ses jeunes au Chaudron

Invaincu depuis le début de la saison, Montpellier s’apprête à passer un sérieux test sur la pelouse de l’ASSE. Plusieurs jeunes Héraultais vont découvrir Geoffroy-Guichard et son atmosphère. Une donnée que Zoumana Camara ne souhaite surtout pas négliger.

« Ça ne suffit pas de dire que vous allez jouer dans un stade plein. Il faut préparer mentalement », a expliqué le technicien montpelliérain dans une conférence de presse relayée par Morning Foot. Son objectif est clair : rendre ses joueurs « hermétiques » à l’environnement pour qu’ils puissent évoluer libérés.

L’ASSE impressionne déjà Montpellier

Zoumana Camara ne cache pas son respect pour le leader de Ligue 2. Il décrit une équipe qui marque beaucoup, utilise la verticalité et s’appuie sur la vitesse d’Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye. Le MHSC veut néanmoins conserver sa solidité défensive tout en affichant davantage d’efficacité devant le but.

Le club stéphanois poursuit parallèlement son travail autour de la formation. Le défenseur central Mourtada Gueye, âgé de 18 ans, vient de signer son premier contrat professionnel jusqu’en 2029.

Mourtada Gueye, défenseur central de 18 ans, a signé son premier contrat professionnel avec l’ASSE. Il s’est engagé jusqu’en 2029 chez les Verts. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2095564174948499573

Deux retours possibles pour le MHSC

Pour ce déplacement, Camara pourrait récupérer Théo Chennahi et Yael Mouanga. Les deux joueurs ont repris partiellement et se rapprochent du travail collectif. Ils peuvent prétendre à une place dans le groupe dès ce week-end.

L’entraîneur estime par ailleurs que son effectif est désormais assez équilibré, avec presque tous les postes doublés. Encore en construction après le mercato, Montpellier se présentera sans complexe dans le Forez, où les Verts tenteront de confirmer leur excellent départ et leur statut de leader.