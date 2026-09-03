ASSE : enfin un Mercato réussi pour Kilmer Sports ?

Après deux saisons très compliquées depuis son arrivée à la tête de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures semble enfin avoir trouvé la bonne formule. Le début de saison parfait des Verts valide pour l’instant les choix effectués cet été, du banc de touche au recrutement. Même si quelques interrogations subsistent.

Depuis le rachat de l’ASSE au printemps 2024, Kilmer Sports Ventures n’avait pas vraiment réussi à convaincre. Malgré des moyens importants et des ambitions élevées, le club stéphanois était retombé en Ligue 2 avant d’échouer à retrouver immédiatement l’élite. Les choix sportifs avaient été largement pointés du doigt, à commencer par celui d’Eirik Horneland, intronisé à la place d’Olivier Dall’Oglio mais incapable d’enrayer la spirale négative. Plusieurs recrues n’avaient pas davantage répondu aux attentes.

Forcément dans le viseur des supporters, Ivan Gazidis et Huss Fahmy jouaient donc gros cet été. Et après quatre journées de championnat, le constat est pour l’instant très favorable : avec quatre victoires en quatre matches, l’ASSE a parfaitement lancé sa saison. Surtout, au-delà des résultats, les choix effectués semblent beaucoup plus cohérents.

Cathro, Breum, Ballo : les choix forts sont payants

Le premier pari gagnant se nomme Ian Cathro. Arrivé d’Estoril pour prendre la relève de Philippe Montanier, le technicien écossais a rapidement imposé ses idées et un football résolument offensif. Avec son 4-2-4, les Verts cherchent à presser haut, à récupérer rapidement le ballon et à multiplier les situations devant le but adverse. L’équipe semble plus équilibrée, plus agressive et surtout beaucoup plus sûre de ses forces.

La victoire renversante décrochée à Dijon (3-2), alors que l’ASSE était menée 2-1 à l’heure de jeu, a également révélé une force mentale qui avait trop souvent fait défaut ces dernières saisons. Cette équipe refuse la défaite. Cathro n’est évidemment pas étranger à ce changement de visage.

Ses recrues non plus. Jakob Breum et Thierno Ballo ont immédiatement apporté une vraie plus-value offensive. Le Danois éclaire le jeu par sa technique, sa qualité de passe et sa capacité à faire des différences. L’Autrichien apporte davantage de percussion et d’intensité, tout en se montrant décisif. Son doublé à Dijon a encore confirmé son excellent début de saison. Devant, il forme un trio particulièrement complémentaire avec Breum et un Irvin Cardona totalement relancé par son repositionnement dans l’axe.

Les autres arrivées donnent elles aussi satisfaction. Áron Csongvai s’est rapidement imposé au milieu, où son volume de jeu et sa qualité de relance font du bien. Tamar Svetlin monte en puissance et Sohaib Naïr apporte de nouvelles solutions en défense, aux côtés d’un Julien Le Cardinal promu capitaine.

Ce premier Mercato largement piloté par Alexandre Lousberg porte donc déjà sa marque. L’ASSE semble avoir recruté des joueurs correspondant davantage aux besoins de son entraîneur et à l’identité de jeu souhaitée.

Des paris qui devront encore être validés

Kilmer Sports a également réussi son opération dégraissage. Pierre Ekwah, Ebenezer Annan ou encore Igor Miladinovic, qui n’entraient plus dans les plans, ont quitté le Forez sous la forme de prêts avec option d’achat. Un ménage nécessaire pour assainir le groupe et permettre à Cathro de travailler avec des joueurs totalement impliqués dans son projet.

Le départ de Lucas Stassin au FC Séville dans les dernières heures du marché est toutefois plus discutable. Le Belge n’a pas été remplacé numériquement et l’ASSE ne dispose plus d’une énorme profondeur au poste d’avant-centre. Duffus apparaît un peu seul pour concurrencer ou épauler Cardona et Ballo. Une situation qui pourrait offrir des opportunités aux jeunes Baallal, Paalberg ou Reynaud. Zuriko Davitashvili est également resté et constitue évidemment une solution offensive supplémentaire.

Deux autres choix feront l’objet d’une attention particulière. Le premier concerne Gautier Larsonneur, maintenu comme numéro 1 malgré deux saisons difficiles et une cote fragilisée auprès d’une partie du public. Brice Maubleu est parti et le jeune Sénégalais Mamour Ndiaye est arrivé avec un statut de pari pour l’avenir.

Le second concerne le poste de latéral gauche. Beaucoup attendaient l’arrivée d’un spécialiste. Elle n’est jamais venue. Ian Cathro a préféré s’appuyer sur les solutions internes, notamment Maxime Bernauer et Ben Old, avec la volonté de ne pas bouleverser un vestiaire qui fonctionne bien.

Il faudra évidemment attendre plusieurs mois avant de dresser un bilan définitif. Mais pour la première fois depuis son arrivée dans le Forez, Kilmer Sports semble avoir réussi à aligner recrutement, projet de jeu et résultats. Après deux années de tâtonnements, Gazidis, Fahmy et désormais Lousberg tiennent peut-être enfin leur premier Mercato vraiment réussi à Saint-Étienne. Et si les Verts continuent sur ce rythme, il sera difficile de parler encore longtemps de simple embellie.