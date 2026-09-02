ASSE : coup de théâtre dans le transfert de Djylian N’Guessan !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Annoncé tout proche de Liverpool avant d’être prêté à Brest, Djylian N’Guessan appartient toujours officiellement à l’AS Saint-Étienne. Le transfert de l’attaquant de 18 ans est retardé par un montage administratif particulièrement complexe. Les Reds auraient atteint leur quota de prêts internationaux et seraient désormais contraints d’attendre janvier pour sécuriser leur future recrue.

Pourquoi le départ de N’Guessan tarde-t-il autant ?

Le mercato a fermé ses portes en France comme en Angleterre, mais le feuilleton Djylian N’Guessan n’est pas encore terminé.

Un accord semblait pourtant avoir été trouvé autour du jeune attaquant stéphanois. Liverpool souhaitait le recruter avant de l’envoyer immédiatement en prêt au Stade Brestois, afin de lui permettre de découvrir la Ligue 1 et d’obtenir davantage de temps de jeu.

Le transfert devait rapporter entre 5 et 7,5 millions d’euros à l’ASSE selon les différentes estimations circulant autour du dossier. Mais les formalités administratives se sont révélées beaucoup plus compliquées que prévu.

Du côté de Saint-Étienne, l’optimisme resterait néanmoins de mise et une communication serait toujours attendue. Le transfert vers Liverpool pourrait cependant être décalé dans le temps.

Liverpool bloqué par son quota de prêts

Selon les informations de Sport Bible et du Liverpool Echo, le problème provient du nombre de joueurs déjà prêtés à l’étranger par Liverpool.

Les Reds auraient atteint la limite autorisée après avoir notamment envoyé Harvey Elliott à Valence. Liverpool ne pourrait donc pas acheter N’Guessan puis le prêter directement à Brest sans dépasser son quota de prêts internationaux.

Pour ne pas abandonner le recrutement du jeune Stéphanois, le club anglais aurait imaginé un montage en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, N’Guessan resterait contractuellement lié à l’ASSE et serait directement prêté par les Verts au Stade Brestois. Liverpool n’apparaîtrait donc pas dans l’opération concernant la saison 2026-2027.

Un précontrat signé en janvier ?

La deuxième étape interviendrait en janvier. Djylian N’Guessan pourrait alors signer un précontrat avec Liverpool, avant de rejoindre définitivement le club anglais durant l’été 2027.

Le transfert n’aurait donc pas totalement échoué. Il serait simplement reporté pour permettre aux Reds de respecter la réglementation sur les prêts.

Concrètement, le scénario serait le suivant :

N’Guessan est prêté immédiatement par l’ASSE à Brest ;

il dispute la saison 2026-2027 en Ligue 1 ;

il signe un précontrat avec Liverpool à partir de janvier ;

il rejoint définitivement les Reds l’été prochain.

Ce montage permettrait à toutes les parties d’avancer. Brest récupérerait un jeune attaquant très prometteur, Liverpool sécuriserait une recrue pour l’avenir et N’Guessan pourrait obtenir du temps de jeu au plus haut niveau.

Une incertitude autour des 5 à 7,5 M€

Un point important reste toutefois à éclaircir : le montant réellement récupéré par l’AS Saint-Étienne.

Plusieurs sources ont évoqué une opération comprise entre 5 et 7,5 millions d’euros. Mais la presse anglaise indique que Liverpool pourrait finalement recruter N’Guessan à l’expiration de son contrat, après la signature d’un précontrat en janvier.

Dans ce scénario, il ne s’agirait plus d’un transfert classique finalisé immédiatement. Les modalités financières devront donc être précisées : indemnité négociée entre les clubs, bonus, droits liés à la formation ou simple compensation réglementaire.

Pour Kilmer Sports Ventures, la différence est considérable. Vendre un jeune joueur encore peu expérimenté pour plus de 5 millions représenterait une belle opération. Le voir partir au terme de son contrat, sans indemnité comparable, serait beaucoup plus difficile à accepter.

L’officialisation devra permettre de lever cette zone d’ombre.

Brest, une étape idéale avant Liverpool

Sur le plan sportif, le choix du Stade Brestois semble cohérent. N’Guessan souhaitait évoluer à un niveau supérieur à la Ligue 2, tandis que Liverpool voulait le voir s’aguerrir dans l’élite française avant de l’intégrer à son projet.

À Brest, l’attaquant de 18 ans pourrait obtenir davantage de responsabilités qu’à Liverpool. Il découvrira la Ligue 1, affrontera des défenses plus expérimentées et pourra poursuivre son développement sans subir immédiatement l’immense concurrence présente à Anfield.

Pour l’ASSE, la situation peut laisser davantage de regrets. Le club perdrait l’un de ses meilleurs jeunes alors que l’objectif reste de retrouver la Ligue 1. N’Guessan aurait pu représenter une solution supplémentaire pour Ian Cathro après le départ de Lucas Stassin.

Mais la volonté du joueur de découvrir l’élite et l’intérêt de Liverpool ont visiblement rendu son départ difficile à empêcher.

Un transfert reporté, mais pas abandonné

Le feuilleton N’Guessan devrait donc connaître un dénouement inhabituel. Le jeune attaquant ne rejoindrait pas immédiatement Liverpool et ne serait pas prêté par les Reds. Il resterait provisoirement sous contrat avec Saint-Étienne, tout en évoluant à Brest.

La réponse à la question est donc nuancée : son accord avec Liverpool pourrait bien être repoussé à janvier, mais son départ sportif de l’ASSE devrait intervenir dès maintenant.

Les Verts attendent encore la validation des dernières formalités. Une officialisation permettra surtout de comprendre ce que l’ASSE récupérera réellement dans cette opération aussi ambitieuse que complexe.