ASSE Mercato : c’est confirmé pour le remplaçant idéal de Stassin à 13 M€ !

Alors que Lucas Stassin va rejoindre le Séville FC, l’ASSE pourrait voir une piste étudiée pour lui succéder prendre la direction de la Lazio Rome.

C’était l’un des noms associés à l’ASSE pour anticiper le départ de Lucas Stassin. Yanis Begraoui ne devrait finalement pas rejoindre le Forez. Comme déjà relayé sur notre site et confirmé par les informations de Santi Aouna, la Lazio Rome et Estoril sont proches d’un accord pour l’attaquant marocain.

Begraoui proche de la Lazio

Le dossier serait déjà bien avancé entre les deux clubs. La Lazio proposerait un prêt payant de 4 millions d’euros, assorti d’une option d’achat de 9 millions d’euros. Une formule qui permettrait au club italien de miser sur l’attaquant d’Estoril sans boucler immédiatement un transfert définitif.

Auteur d’une excellente saison avec Estoril, Begraoui avait notamment attiré l’attention de plusieurs clubs européens. Son profil intéressait également l’ASSE, notamment en raison de sa connaissance du joueur par Ian Cathro, qui l’a dirigé au Portugal.

L’ASSE doit tourner la page

Cette piste prend donc une mauvaise tournure pour les Verts au moment où le départ de Lucas Stassin vers le Séville FC se précise. L’attaquant belge va rejoindre le club andalou sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Begraoui était justement considéré comme une solution potentielle pour compenser son départ. Avec l’accord qui se dessine entre Estoril et la Lazio, l’ASSE va désormais devoir accélérer pour trouver un nouveau renfort offensif avant la clôture du mercato… à moins que Stassin ne soit pas remplacé.