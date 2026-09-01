OM Mercato : après Emerson, un autre cadre vers un départ surprise ?

Crystal Palace tente de nouveau de recruter Quinten Timber, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille.

Le dossier Quinten Timber connaît un nouveau rebondissement. D’après les informations de Santi Aouna, Crystal Palace tente une nouvelle fois de s’attacher les services du milieu de terrain néerlandais de l’OM.

Arrivé à Marseille en janvier 2026 en provenance de Feyenoord pour environ 4,5 millions d’euros, Timber s’est rapidement imposé comme un joueur à forte valeur sur le marché. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2030, l’international néerlandais est notamment estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt.

Timber veut la Premier League

Crystal Palace avait déjà manifesté son intérêt pour le joueur au cours du mercato. Le club anglais avait notamment pris des renseignements approfondis sur sa situation et cherchait à renforcer son milieu de terrain.

Selon les informations publiées par Santi Aouna le 30 août, Quinten Timber avait donné sa priorité à Crystal Palace et attendait alors que les deux clubs trouvent un accord.

Le Néerlandais est attiré depuis longtemps par la Premier League et pourrait également se rapprocher de son frère jumeau Jurriën Timber, qui évolue à Arsenal.

Un dossier toujours sous tension

L’OM pourrait réaliser une importante plus-value avec le départ de Timber, recruté seulement quelques mois auparavant. Mais les dernières heures du mercato ont rendu le dossier particulièrement mouvementé.

Alors que le transfert vers Crystal Palace semblait proche, les négociations ont finalement rencontré des difficultés et le joueur pourrait finalement rester à Marseille.

Le dossier Quinten Timber reste donc à suivre de très près du côté de l’OM, Crystal Palace ayant clairement manifesté son intérêt pour le milieu néerlandais.