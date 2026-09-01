OM Mercato : Franck McCourt va empocher un nouveau pactole !

En difficulté sur le plan financier, l’OM pourrait recevoir un sérieux coup de pouce dans cette dernière ligne droite du mercato. Les transferts attendus de plusieurs anciens Marseillais pourraient rapporter près de 10 millions d’euros au club phocéen.

Contraint de vendre pour répondre aux exigences de l’UEFA et de la DNCG, l’Olympique de Marseille peine encore à débloquer certains départs. Igor Paixão, Nayef Aguerd, Emerson Palmieri ou encore Quinten Timber ont été associés à un possible transfert, mais aucun dossier n’a véritablement abouti pour le moment.

Malgré cette situation délicate, une excellente nouvelle pourrait prochainement soulager les finances olympiennes. Grâce aux clauses négociées lors du départ de plusieurs anciens joueurs, l’OM peut espérer récupérer des millions d’euros sans toucher à son effectif actuel.

Ndiaye et Rowe pourraient rapporter 8 M€ à l’OM

D’après les informations de RMC Sport, les deux principaux dossiers concernent Iliman Ndiaye et Jonathan Rowe. Au moment de vendre l’international sénégalais à Everton durant l’été 2024, les dirigeants marseillais avaient pris soin de conserver 10 % sur une future plus-value.

Alors qu’un accord à hauteur de 75 millions d’euros est évoqué entre Everton et Manchester City, l’OM pourrait toucher une somme conséquente si l’opération se concrétise.

La situation est similaire pour Jonathan Rowe. Parti à Bologne en 2025, l’ailier anglais fait aujourd’hui l’objet d’un intérêt prononcé de l’Atalanta. Son transfert pourrait atteindre environ 30 millions d’euros, permettant une nouvelle fois à Marseille de récupérer une partie du montant grâce à son pourcentage à la revente.

À eux seuls, les mouvements de Ndiaye et Rowe pourraient ainsi rapporter près de 8 millions d’euros au club phocéen.

Ismaïla Sarr peut encore faire grimper le pactole

Et le jackpot pourrait devenir encore plus important. Ismaïla Sarr serait également susceptible de changer de club avant la fermeture du mercato. L’ancien Marseillais aurait notamment fait part à Crystal Palace de son envie de rejoindre Liverpool.

Là encore, l’OM pourrait profiter de l’opération et récupérer une somme supplémentaire. Si les transferts de Ndiaye, Rowe et Sarr se concrétisent dans les conditions espérées, près de 10 millions d’euros pourraient finalement tomber dans les caisses olympiennes.

Une manne particulièrement bienvenue pour Franck McCourt et la direction marseillaise, toujours à la recherche de liquidités. Sans vendre le moindre joueur de l’effectif actuel, l’OM pourrait donc recevoir un véritable cadeau dans le sprint final du mercato. Une bouffée d’oxygène aussi inattendue que précieuse.