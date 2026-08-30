OM Mercato : nouveau rebondissement dans le dossier Igor Paixão !

Alors que Sunderland tente toujours de recruter Igor Paixão, l’ailier brésilien de l’OM voit un nouveau prétendant se positionner : Al-Ittihad.

L’avenir d’Igor Paixão à l’OM s’anime encore un peu plus à l’approche de la fin du mercato. Selon une information de Sacha Tavolieri, Al-Ittihad est désormais entré dans la course pour l’attaquant brésilien. Le club saoudien considère le Marseillais comme une alternative concrète à Ritsu Doan, dont le dossier peine à avancer.

Al-Ittihad pense à Paixão en cas d’échec pour Doan

Priorité actuelle du club de Djeddah, Ritsu Doan pourrait finalement ne pas rejoindre l’Arabie saoudite. Face aux difficultés rencontrées dans les négociations, Al-Ittihad aurait donc activé la piste menant à Igor Paixão, toujours sous contrat avec l’OM.

Le dossier serait notamment suivi par Unique Sports Group, la société anglaise qui travaille actuellement sur plusieurs opportunités de départ concernant des joueurs marseillais. Pour l’heure, aucune offre officielle d’Al-Ittihad n’a toutefois été annoncée.

Paixão toujours dans le viseur de Sunderland

Cette nouvelle piste intervient alors que Sunderland négocie également avec Marseille pour le Brésilien. Le club anglais n’a pas encore trouvé d’accord définitif avec l’OM, laissant la porte ouverte à une concurrence accrue autour du joueur.

Arrivé de Feyenoord à l’été 2025, Paixão sort d’une première saison convaincante à Marseille avec 12 buts en 42 matches toutes compétitions confondues, dont six en Ligue 1 et quatre en Ligue des champions. Son départ n’est pourtant pas acquis. L’ailier brésilien avait déjà affiché sa volonté de poursuivre son aventure à Marseille, et son profil est vraiment indispensable aux yeux de Bruno Genesio.

Le dossier Igor Paixão pourrait donc connaître de nouveaux rebondissements dans les prochains jours. Al-Ittihad n’en fait pour l’instant qu’une solution de repli derrière Ritsu Doan, mais son entrée dans la course pourrait offrir une nouvelle possibilité de départ à l’OM.