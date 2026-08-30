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FRANCE

Zurich bloque un dernier pari à 750 000 €

Par Louis Chrestian - 30 Août 2026, 15:36
Zurich bloque un dernier pari à 750 000 €

À l’approche de la clôture du mercato, Brest tente encore d’ajouter un latéral polyvalent à son effectif. Le club finistérien s’intéresse à Livano Comenencia, mais la formule envisagée ne convainc pas encore le FC Zurich.

Un prêt avec option d’achat espéré

Selon les informations relayées par Morning Foot, le Stade Brestois souhaiterait obtenir le prêt de Livano Comenencia avec une option d’achat. Le FC Zurich ne serait toutefois pas favorable, à ce stade, aux conditions proposées pour une opération estimée à 750 000 €.

Âgé de 22 ans, l’international curacien peut évoluer sur les deux côtés de la défense. Il a disputé 24 rencontres cette saison, avec 69 minutes de moyenne, sans inscrire de but ni délivrer de passe décisive.

Un profil avant tout défensif

Les données disponibles mettent surtout en valeur l’activité défensive de Comenencia. Le joueur se situe dans le 98e centile pour les tacles glissés et dans le 79e pour le pourcentage de duels défensifs remportés parmi les latéraux du championnat suisse.

Son apport offensif apparaît en revanche plus limité. Sa projection à Brest affiche une compatibilité de 48 sur 100, ce qui en ferait un pari à développer plutôt qu’un renfort immédiatement installé devant Kenny Lala. Comenencia s’est également fait remarquer en marquant face à l’Allemagne lors de la Coupe du monde, malgré une défaite 7-1 de Curaçao. Un épisode à retrouver dans notre revue de presse consacrée à son but historique.

Des dernières heures décisives

Aucune confirmation officielle n’est encore venue étayer cette piste. Brest doit désormais convaincre Zurich d’assouplir sa position alors que le marché approche de sa fermeture. Les qualités physiques du joueur et sa capacité à couvrir les deux couloirs expliquent l’intérêt brestois, malgré des réserves sur son niveau technique actuel.

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