Revue de presse Coupe du Monde 2026 : le Japon sauvé, la Côte d’Ivoire rêve grand, Summerville prévient le PSG

Voici notre revue de presse spéciale Coupe du monde en date du lundi 15 juin 2026.

Allemagne – Curaçao (7-1) : la Mannschaft cartonne !

Pour sa toute première participation à une Coupe du Monde, Curaçao affrontait l’Allemagne, quadruple championne du monde, lors de son entrée en lice au Mondial 2026. Malgré un écart de niveau important, les Caribéens ont brièvement fait rêver leurs supporters grâce à Livano Comenencia, auteur du premier but de l’histoire de Curaçao en Coupe du Monde, qui avait permis d’égaliser à 1-1 à la 21e minute. Cependant, l’Allemagne a rapidement repris le contrôle de la rencontre. Après l’ouverture du score de Felix Nmecha dès la 6e minute, Nico Schlotterbeck puis Kai Havertz ont redonné un avantage confortable à la Mannschaft avant la pause. Dès le retour des vestiaires, Jamal Musiala a inscrit le quatrième but allemand, mettant fin aux espoirs de Curaçao. Supérieurs dans tous les domaines, les Allemands ont finalement déroulé pour s’imposer largement 7-1 grâce notamment à un doublé de Kai Havertz et des réalisations de Brown et Undav. Si Curaçao a subi la loi d’un des favoris du tournoi, cette première historique restera marquée par son tout premier but dans la compétition et par les quelques minutes d’espoir offertes à tout un peuple.

Pays-Bas – Japon (2-2) : le Japon arrache un nul fou, Summerville envoie un message au PSG

Le Japon a arraché un match nul spectaculaire face aux Pays-Bas (2-2), ce dimanche à Arlington, lors de la première journée du groupe F de la Coupe du Monde 2026. Menés après les buts de Virgil van Dijk et Crysencio Summerville, les Samouraïs Bleus ont trouvé les ressources pour revenir grâce à Keito Nakamura, puis Koki Ogawa, auteur de l’égalisation dans les derniers instants.

Côté néerlandais, Crysencio Summerville a particulièrement retenu l’attention. Décalé par Ryan Gravenberch, l’ailier de West Ham a repiqué sur son pied gauche avant d’enrouler une frappe parfaite dans le petit filet opposé. Un but splendide, qui n’a finalement pas suffi aux hommes de Ronald Koeman pour lancer leur Mondial par une victoire.

Rare satisfaction de la saison compliquée des Hammers, Summerville confirme pourtant qu’il peut être l’une des révélations de cette compétition. Avec 5 buts et 4 passes décisives en 31 apparitions cette saison, l’ancien joueur de Leeds attire déjà les regards. Son nom a notamment été associé au PSG, et après cette entrée en matière, on comprend un peu mieux pourquoi Luis Campos suit son profil avec attention.

Côte d’Ivoire – Équateur (1-0) : les Éléphants frappent fort et rêvent déjà d’histoire

La Côte d’Ivoire a parfaitement lancé sa Coupe du Monde 2026 en s’imposant face à l’Équateur (1-0), dans un match très disputé du groupe E. À Philadelphie, ce ne sont pas les Eagles de Jalen Hurts qui ont enflammé la ville, mais bien les Éléphants, portés par un but tardif d’Amad Diallo.

Dans une rencontre équilibrée et longtemps indécise, les Ivoiriens ont su faire preuve de patience avant de faire la différence en fin de match. Un succès précieux sur le plan comptable, mais aussi symbolique pour une sélection qui ne veut pas simplement participer à cette Coupe du Monde.

Après la rencontre, les joueurs ivoiriens ont affiché leurs ambitions. Yan Diomande a rappelé que la sélection représentait tout un pays, avec l’envie de rendre fiers 33 millions d’habitants. Amad Diallo, lui, a insisté sur l’état d’esprit du groupe : la Côte d’Ivoire veut écrire l’histoire et aller le plus loin possible. Une victoire fondatrice avant deux matchs décisifs dans ce groupe.

Suède – Tunisie (5-1) : la Suède déroule, Isak et Gyökeres font exploser la Tunisie

La Suède n’a pas tremblé pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026. Face à la Tunisie, les Scandinaves ont livré une démonstration offensive en s’imposant largement (5-1), au terme d’un match maîtrisé de bout en bout.

Le duo d’attaque de Premier League a fait très mal à la défense tunisienne. Alexander Isak a d’abord montré la voie en repiquant depuis le côté gauche avant de déclencher une frappe qui a fini au fond des filets. Si le gardien tunisien aurait sans doute pu mieux faire, la Suède avait déjà pris une option sérieuse sur la rencontre.

La Tunisie a tenté de réagir, notamment en début de seconde période après avoir réduit l’écart avant la pause. Mais Viktor Gyökeres s’est chargé de refroidir les espoirs tunisiens. Juste avant l’heure de jeu, le buteur d’Arsenal a profité d’un ballon récupéré par Isak devant la surface pour remporter son duel et inscrire le but du 3-1.

Derrière, la Suède a déroulé et confirmé son statut d’équipe à suivre dans ce Mondial. Puissante, réaliste et portée par un duo Isak-Gyökeres déjà très complémentaire, la sélection suédoise envoie un premier message fort à la concurrence.