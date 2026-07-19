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FRANCE

Espagne – Argentine (0-0) : la Roja domine mais ne fait pas la différence à la mi-temps

Par William Tertrin - 19 Juil 2026, 22:01

L’Espagne a monopolisé le ballon mais n’a pas réussi à faire la différence face à une Argentine solide et disciplinée en finale de la Coupe du Monde 2026.

L’affiche tant attendue entre l’Espagne et l’Argentine en finale tient toutes ses promesses en intensité, même si les buts se font toujours attendre. Après 45 minutes, les deux nations se quittent sur un score nul et vierge (0-0) dans une finale de Coupe du Monde disputée au MetLife Stadium de New York.

Dès l’entame, l’Espagne a pris le contrôle des opérations. Fidèle à son style basé sur la possession et les longues séquences de passes, la Roja a rapidement installé son jeu dans le camp argentin. Lamine Yamal a notamment été le premier à se montrer dangereux, avec une frappe déviée par Lisandro Martinez et captée par Emiliano Martinez.

Face à cette domination, l’Argentine a choisi de défendre bas et de fermer les espaces. Les champions en titre ont longtemps subi les vagues espagnoles avant de réussir à rééquilibrer les débats grâce à leur agressivité dans les duels et une grande solidité collective.

Malgré une maîtrise technique évidente, l’Espagne a manqué de tranchant dans les trente derniers mètres. La meilleure opportunité est venue d’une frappe lointaine de Mikel Oyarzabal, repoussée par un Emiliano Martinez vigilant. La Roja a donc regagné les vestiaires avec une possession largement supérieure, mais sans véritable occasion nette.

Coup dur en revanche pour l’Argentine juste avant la pause : Lisandro Martinez a dû quitter ses partenaires sur blessure, remplacé par Nicolas Otamendi. Un changement qui pourrait peser dans la seconde période face aux offensives espagnoles.

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