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France – Angleterre : la compo des Bleus a fuité avec plusieurs surprises !

Par Fabien Chorlet - 18 Juil 2026, 10:00

Voici les compso probable de la petite finale du Mondial 2026 entre l’équipe de France et l’Angleterre.

Battue par l’Espagne (0-2) en demi-finale de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France disputera ce samedi (23h) la petite finale face à l’Angleterre. Les Bleus auront à cœur de terminer la compétition sur une bonne note pour le dernier match de Didier Deschamps à la tête de la sélection tricolore.

Olise et Mbappé titulaires !

Selon L’Équipe, le sélectionneur français devrait procéder à sept changements dans son onze de départ par rapport à celui aligné face à l’Espagne. Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Warren Zaïre-Emery et Rayan Cherki devraient notamment connaître leur première titularisation de ce Mondial. ainsi connaître leur première titularisation dans ce Mondial. Didier Deschamps ne devrait toutefois pas faire totalement tourner son effectif, puisque Michaël Olise et Kylian Mbappé seraient notamment reconduits en attaque.

Les compos probables

France : Maignan – Gusto, Konaté, Lacroix, T. Hernandez – Zaïre-Emery, Rabiot – Olise, Cherki, Doué – Mbappé.

Angleterre : Pickford – Quansah, Burn, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Rogers, Rashford – Kane.

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