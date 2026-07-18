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FRANCE

Servette – ASSE : voici ce que prépare Ian Cathro !

Par Fabien Chorlet - 18 Juil 2026, 10:40
Ian Cathro aux côtés de ses joueurs

L’ASSE affronte ce samedi (18h) le Servette FC pour son deuxième match de préparation.

Après avoir été tenu en échec par le FC Biel-Bienne (2-2) lors de son premier match de préparation, l’AS Saint-Étienne enchaînera ce samedi (18h) avec une nouvelle rencontre amicale face à un autre club suisse, le Servette FC. Comme lors du premier rendez-vous, Ian Cathro devrait procéder à une large revue d’effectif. Comme l’explique Envertcontretous, le nouvel entraîneur stéphanois souhaiterait encore observer un maximum de joueurs en situation de match. On devrait ainsi retrouver une équipe proche du onze type en première période, avant de voir de nombreux jeunes entrer en jeu après la pause.

« C’est possible que certains aient une heure de temps de jeu »

« La semaine prochaine, ce sera aussi comme une sorte d’entrainement et petit à petit on va se rapprocher à ce qu’on veut voir en match. Nous voulons arriver au match à Glasgow avec le sentiment de jouer un vrai match cette fois-ci, je le considérerais vraiment comme une rencontre. En prenant en compte tout ça, c’est plutôt satisfaisant. (…) L’objectif était de donner un maximum de temps de jeu à tous les joueurs. La semaine prochaine, c’est possible que certains aient une heure de temps de jeu, mais je ne peux pas vous le dire encore. On a une grosse semaine d’entrainement qui nous attend, on va voir en fonction de la préparation. (…) Quand on enchaine les entrainements, les oppositions, c’est difficile de pouvoir accorder du temps de jeu à tout le monde. C’est très bien que ces matchs aient lieu, ça donne la possibilité à tout le monde de se montrer, ça donne aussi la possibilité de montrer au public et aux médias ce sur quoi on travaille », confiait Ian Cathro samedi dernier après le match contre Biel-Bienne.

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