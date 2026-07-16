ASSE Mercato : c’est confirmé pour un serial buteur de Ligue 1 !

L’ASSE avait bien coché le nom de Lassine Sinayoko. L’intérêt des Verts pour l’attaquant de l’AJ Auxerre est désormais confirmé.

Auteur d’une saison remarquée avec 12 buts et 4 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1, Lassine Sinayoko ne manque pas de prétendants. Si le Paris FC a récemment transmis une offre estimée à 8 M€ bonus compris, celle-ci a été refusée par l’AJ Auxerre, déclenchant un sérieux conflit entre le joueur et ses dirigeants. L’attaquant malien a même refusé de s’entraîner pour manifester son mécontentement.

Un profil en cas de montée en Ligue 1

Dans ce contexte, L’Équipe révèle que plusieurs clubs se sont renseignés ces derniers mois sur le profil de l’Auxerrois. Parmi eux figurent Lens, Lille, Ipswich Town… mais aussi l’ASSE, comme déjà révélé en avril dernier sur notre site. Le quotidien précise que les Verts avaient identifié Sinayoko comme une piste crédible en cas de montée en Ligue 1, confirmant ainsi l’intérêt du club forézien pour le buteur malien.

Finalement, cette piste n’a pas été approfondie après l’échec de l’accession stéphanoise, mais cette révélation confirme que l’ASSE suivait de près l’un des attaquants les plus efficaces du dernier exercice en Ligue 1. Reste désormais à savoir où évoluera Lassine Sinayoko la saison prochaine, alors que son avenir à Auxerre semble plus incertain que jamais.