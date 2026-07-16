À LA UNE DU 16 JUIL 2026
[20:00]Équipe de France : l’Angleterre déroule le tapis rouge aux Bleus pour la troisième place du Mondial !
[19:40]RC Lens Mercato : après Nawrocki, une cinquième recrue a été bouclée !
[19:20]OM Mercato : mauvais signal pour l’avenir d’Igor Paixão ?
[19:00]OL Mercato : un cador européen tient la corde pour Endrick (Real Madrid)
[18:40]FC Nantes : Michel Der Zakarian annonce une décision radicale pour Mostafa Mohamed
[18:20]RC Lens Mercato : une quatrième recrue sur le point de signer, c’est une surprise
[18:00]OM, Stade Rennais, OL, LOSC Mercato : nouveau rebondissement pour Bentaleb
[17:40]RC Lens Mercato : un défenseur signe jusqu’en 2030 (officiel)
[17:20]FC Nantes Mercato : la cinquième recrue est arrivée pour passer sa visite médicale !
[17:00]Stade Rennais Mercato : une ancienne priorité va signer… dans un autre club de Ligue 1

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : c’est confirmé pour un serial buteur de Ligue 1 !

Par William Tertrin - 16 Juil 2026, 16:40

L’ASSE avait bien coché le nom de Lassine Sinayoko. L’intérêt des Verts pour l’attaquant de l’AJ Auxerre est désormais confirmé.

Auteur d’une saison remarquée avec 12 buts et 4 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1, Lassine Sinayoko ne manque pas de prétendants. Si le Paris FC a récemment transmis une offre estimée à 8 M€ bonus compris, celle-ci a été refusée par l’AJ Auxerre, déclenchant un sérieux conflit entre le joueur et ses dirigeants. L’attaquant malien a même refusé de s’entraîner pour manifester son mécontentement.

Un profil en cas de montée en Ligue 1

Dans ce contexte, L’Équipe révèle que plusieurs clubs se sont renseignés ces derniers mois sur le profil de l’Auxerrois. Parmi eux figurent Lens, Lille, Ipswich Town… mais aussi l’ASSE, comme déjà révélé en avril dernier sur notre site. Le quotidien précise que les Verts avaient identifié Sinayoko comme une piste crédible en cas de montée en Ligue 1, confirmant ainsi l’intérêt du club forézien pour le buteur malien.

Finalement, cette piste n’a pas été approfondie après l’échec de l’accession stéphanoise, mais cette révélation confirme que l’ASSE suivait de près l’un des attaquants les plus efficaces du dernier exercice en Ligue 1. Reste désormais à savoir où évoluera Lassine Sinayoko la saison prochaine, alors que son avenir à Auxerre semble plus incertain que jamais.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot