La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon nos informations, les dirigeants de l’ASSE seraient particulièrement intéressés par le profil d’une recrue liée au RC Lens.

C’est une piste qui en dit long sur les ambitions stéphanoises. Alors que l’ASSE n’a pas encore validé sa remontée en Ligue 1, Kilmer Sports Ventures avance déjà ses pions en coulisses. L’objectif est clair : ne pas revivre une saison galère dans l’élite et construire un effectif capable de s’y installer durablement.

Selon nos informations, les dirigeants stéphanois ont ainsi identifié une priorité offensive très concrète : Lassine Sinayoko. L’attaquant de l’AJ Auxerre, âgé de 26 ans, coche toutes les cases du fameux « portrait-robot » recherché par KSV. À savoir : un joueur déjà aguerri à la Ligue 1, capable d’apporter immédiatement, avec encore une marge de progression et une vraie valeur marchande à moyen terme.

Un profil validé… et déjà convoité

Ce n’est pas un hasard si le nom de Sinayoko revient avec insistance. L’international malien s’est imposé comme une valeur sûre du championnat, grâce à son volume de jeu, sa capacité à peser sur les défenses et sa polyvalence offensive. Preuve de son attractivité : le RC Lens avait déjà tenté sa chance lors du dernier mercato estival.

Mais les Sang et Or s’étaient heurtés à l’inflexibilité de l’AJ Auxerre, déterminée à conserver son joueur. Un échec qui n’a visiblement pas refroidi les prétendants… bien au contraire. À l’ASSE, ce dossier est perçu comme stratégique. D’autant que le club suit également d’autres pistes en Ligue 1, notamment celle menant à Frédéric Guilbert, comme déjà évoqué par But Football Club.

Un dossier loin d’être simple

Reste que l’opération s’annonce complexe. Arrivé à Auxerre en 2017, Sinayoko s’est inscrit dans la durée avec l’AJA. En janvier dernier, il a prolongé son contrat jusqu’en 2027, avec une année supplémentaire en option. Un signal fort envoyé par le club bourguignon, qui n’a aucune intention de brader l’un de ses éléments clés. Pour l’ASSE, il faudra donc se montrer convaincante, à la fois sportivement et financièrement.

La montée en Ligue 1 sera évidemment un facteur déterminant pour crédibiliser cette offensive. Mais Kilmer Sports Ventures semble prêt à anticiper tous les scénarios. Et ce dossier Sinayoko pourrait bien devenir l’un des premiers marqueurs forts du nouveau projet stéphanois. Si l’ASSE parvient à attirer un joueur courtisé et déjà ciblé par le RC Lens, le message serait limpide : le club ne reviendra pas en Ligue 1 pour faire de la figuration.

Bastien Aubert