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FRANCE

ASSE : l’IA prédit déjà si les Verts remonteront en Ligue 1 la saison prochaine

Par Fabien Chorlet - 6 Juin 2026, 14:30
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Les joueurs de l'ASSE

Après son échec en barrage d’accession à la Ligue 1, l’ASSE peut-elle espérer retrouver l’élite à l’issue de la saison prochaine ? L’IA a livré sa prédiction.

L’AS Saint-Étienne restera dans l’anti-chambre de la Ligue 1 la saison prochaine. Troisièmes de Ligue 2 cette saison, les Verts ont dû passer par les barrages pour espérer retrouver l’élite. Leur parcours s’est toutefois arrêté face à l’OGC Nice lors du barrage d’accession. Le club forézien s’apprête ainsi à disputer une deuxième saison consécutive en Ligue 2. Même si le début de l’exercice 2026-2027 es encore loin, les supporters stéphanois nourrissent déjà de grands espoirs pour l’avenir. Nous avons donc demandé à ChatGPT de prédire si l’ASSE parviendra à retrouver la Ligue 1 à l’issue de la prochaine saison.

L’IA voit l’ASSE retrouver la Ligue 1 lors de la saison 2027-2028

À mes yeux, l’AS Saint-Étienne a de réelles chances de retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine. Malgré l’échec en barrage face à l’OGC Nice, les Verts ont réalisé une saison solide en terminant à la troisième place de Ligue 2. Avec une base d’effectif déjà compétitive et l’expérience acquise cette année, le club stéphanois devrait une nouvelle fois figurer parmi les principaux prétendants à la montée.

La clé résidera toutefois dans le mercato estival. Si l’ASSE parvient à conserver une grande partie de ses cadres tout en renforçant certains secteurs, notamment au milieu de terrain et en attaque, elle disposera des arguments nécessaires pour jouer les premiers rôles. La stabilité du projet sportif sera également un élément important dans une Ligue 2 toujours très disputée.

La prédiction de ChatGPT est donc plutôt optimiste : Saint-Étienne devrait terminer dans le Top 2 ou, au minimum, décrocher une place de barragiste. Même si rien n’est garanti dans un championnat aussi imprévisible, les Verts semblent posséder les ressources et l’ambition nécessaires pour retrouver l’élite du football français à l’issue de la saison 2026-2027.

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