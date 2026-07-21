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FRANCE

FC Nantes Mercato : Franck Kita en a terminé de sa mission, Luis Castro dans le viseur !

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 19:00
Franck Kita (FC Nantes)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le possible départ de Yassine Benhattab met fin à la première mission de Franck Kita au mercato du FC Nantes.

Le mercato estival du FC Nantes prend une nouvelle tournure avec la fin annoncée d’une première étape importante pour Franck Kita.

Benhattab, dernier symbole du projet Castro au FC Nantes 

Le probable départ de Yassine Benhattab vers Krasnodar pourrait en effet symboliser la fin d’un cycle chez les Canaris, avec la disparition progressive des derniers vestiges de l’ère Luis Castro.Arrivé dans un contexte particulier sous l’ancien entraîneur portugais, l’ailier franco-algérien faisait partie des derniers joueurs encore associés au projet précédent.

Avec le départ annoncé de l’attaquant, combiné à celui très probable de Chidozie Awaziem, le FC Nantes tournerait définitivement la page. Emmanuel Merceron résume la situation : « Avec le départ probable de Awaziem, Benhattab était le dernier joueur de l’ère Castro. Franck Kita voulait absolument éradiquer toute trace de ses joueurs cet été. Mission accomplie. »

Franck Kita a rempli sa première mission

Depuis le début du mercato, la direction du FC Nantes cherche à remodeler l’effectif autour des idées de Michel Der Zakarian. Le chantier était clair : réduire l’héritage du précédent projet et construire un groupe davantage adapté aux exigences du nouvel entraîneur. Avec plusieurs départs et des arrivées ciblées, Franck Kita semble donc avoir réussi sa première mission estivale.

Désormais, le FC Nantes peut pleinement se concentrer sur la suite de son recrutement. Après avoir renforcé plusieurs secteurs, les Canaris souhaitent encore ajuster l’effectif afin de permettre à Der Zakarian de disposer d’un groupe compétitif pour la Ligue 2. Le club travaille notamment sur des profils capables d’apporter davantage d’expérience et de répondre aux ambitions affichées. Le mercato des Canaris est donc loin d’être terminé, mais une première étape majeure vient déjà d’être validée.

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