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FRANCE

FC Nantes Mercato : cinq nouvelles recrues en approche ? 

Par Fabien Chorlet - 19 Juil 2026, 12:15
Michel Der Zakarian, l'entraîneur du FC Nantes

Malgré les cinq recrues déjà enregistrées, le FC Nantes pourrait encore se montrer très actif sur le marché des transferts d’ici au 1er septembre.

Le FC Nantes a officialisé ce samedi l’arrivée d’une nouvelle recrue lors de ce mercato estival : Mathieu Cafaro. L’ancien ailier de l’AS Saint-Étienne est ainsi devenu la cinquième recrue estivale des Canaris. Si le club des bords de l’Erdre devrait désormais concentrer ses efforts sur les départs, les dirigeants nantais pourraient malgré tout encore renforcer l’effectif de Michel Der Zakarian d’ici au 1er septembre, date de clôture du mercato estival.

Un gardien, un défenseur central, un latéral gauche, un milieu et un attaquant pourraient encore débarquer

Un deuxième milieu de terrain, après Wilitty Younoussa, pourrait également rejoindre Nantes, la piste menant à Vincent Marchetti restant toujours d’actualité. Et comme il l’a indiqué cette semaine en conférence de presse, le nouvel entraîneur des Canaris souhaiterait encore voir arriver un latéral gauche, un attaquant supplémentaire et, potentiellement, un défenseur central, surtout en cas de départ de Tylel Tati, Chidozie Awaziem ou Ali Yousuf. Selon Ouest-France, un deuxième gardien pourrait aussi être recruté cet été après l’arrivée de Maxime Dupé. Actuel numéro 2 dans la hiérarchie, Alexis Mirbach pourrait alors être prêté afin de gagner du temps de jeu. Au total, jusqu’à cinq nouvelles recrues pourraient encore rejoindre le FC Nantes d’ici la fin du mercato estival.

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