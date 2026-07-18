Désireux de recruter un latéral gauche au mercato estival, le FC Nantes aurait déjà identifié un titulaire du poste.

Le FC Nantes a parfaitement lancé sa préparation estivale en dominant largement le FC Fleury 91 (5-0) lors de son premier match amical. Une rencontre qui a permis à Michel Der Zakarian de tirer plusieurs enseignements… dont un particulièrement surprenant.

Benhattab dépanne avec succès au FC Nantes

Alors que le FC Nantes poursuit activement sa recherche d’un latéral gauche sur le marché des transferts, Yassine Benhattab a assuré l’intérim avec réussite. L’ancien joueur du Stade de Reims a même marqué un superbe but, confirmant toutes ses qualités de percussion et d’élimination.

Michel Der Zakarian n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction après la rencontre : « Il a mis un très joli but, mais on sait qu’il est capable de dribbler un contre un. Il l’a bien fait, il est allé fixer l’adversaire, dribbler, il a mis un joli but. Le problème, c’est qu’on n’a pas de latéral gauche. J’ai été obligé de le mettre arrière gauche. Après, c’est le football, il faut savoir jouer à plusieurs postes. Il y en a eu une qui a joué un peu sur le bord. C’est un joueur qui joue dans le cœur du jeu, mais on a beaucoup de monde au milieu. Il faut s’adapter et jouer dans les postes qu’on peut les mettre. »

Une solution interne en attendant une recrue ?

Si les dirigeants nantais continuent de prospecter pour renforcer le couloir gauche, cette prestation offre une alternative crédible à Michel Der Zakarian. Polyvalent, Benhattab a démontré qu’il pouvait rendre de précieux services en attendant l’arrivée d’un spécialiste du poste.

Le technicien du FC Nantes apprécie justement ce type de profil capable de s’adapter aux besoins de l’équipe. Reste désormais à savoir si cette solution restera ponctuelle ou si Benhattab pourrait continuer à évoluer dans ce rôle lors des prochains matchs de préparation.