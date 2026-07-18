Equipe de France : une date clé vient d’être fixée pour Zinédine Zidane

L’après-Didier Deschamps est désormais daté !

La transition est désormais programmée. Selon les informations de L’Équipe, les contrats de Zinédine Zidane et de son futur staff entreront officiellement en vigueur le 1er septembre 2026, marquant le début de son aventure à la tête des Bleus. L’annonce officielle de la Fédération française de football est encore attendue, mais le calendrier administratif est déjà fixé.

Cette prise de fonction interviendra quelques semaines après la fin de l’ère Didier Deschamps, qui s’achèvera à l’issue de la petite finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre, disputée à Miami ce samedi soir.

Un premier rendez-vous très attendu en Ligue des nations

Zinédine Zidane ne tardera pas à entrer dans le vif du sujet. L’équipe de France disputera quatre rencontres de Ligue des nations entre fin septembre et début octobre :

25 septembre : Turquie – France

28 septembre : Belgique – France

2 octobre : France – Italie

5 octobre : France – Belgique

Ces matches constitueront les premiers tests du nouveau sélectionneur, attendu pour ouvrir un nouveau cycle à la tête des Bleus.