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FRANCE

OM Mercato : un serial buteur débarque à Marseille !

Par Fabien Chorlet - 18 Juil 2026, 15:35
Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif de l'OM

Le jeune attaquant français, Joshua Kavoka, aurait signé avec l’OM. Il arrive en provenance de Brétigny.

L’Olympique de Marseille n’en finit plus de miser sur la jeunesse cet été. Après les arrivées de Sacha Lung, Jephthe Malanda, Osmane N’Diaye, Adam El Boughlamy et Jah-Mason Telusson, le club phocéen aurait recruté un nouveau talent très prometteur en provenance d’Île-de-France, selon les informations du compte X @EspoirsduFoot. Il s’agirait de Joshua Kavoka. Les dirigeants marseillais poursuivraient ainsi leur politique de recrutement axée sur les meilleurs jeunes profils français afin de renforcer progressivement leur centre de formation.

Kavoka s’est révélé avec U17 de Brétigny

Serial buteur avec Brétigny en U17 Nationaux la saison dernière, Joshua Kavoka se serait engagé avec le club olympien. Passé par Bondoufle, Courcouronnes, Fleury puis Brétigny, il a évolué en U14, U15 et U16 R1 avant de retrouver le niveau national, où ses performances offensives lui auraient permis de se faire remarquer par plusieurs recruteurs, dont ceux de l’OM.

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