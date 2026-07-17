Passé par l’OM, Azzedine Ounahi pourrait rapporter gros au club phocéen en plein mercato estival.

L’OM pourrait bientôt récupérer une somme inattendue sur le marché des transferts. Grâce à une clause intelligemment négociée lors du départ d’Azzedine Ounahi, le club phocéen espère toucher un joli pactole si le milieu marocain rejoint l’Ajax Amsterdam. Un apport financier qui pourrait offrir davantage de marge de manœuvre à Grégory Lorenzi pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio.

Une clause en or pour l’OM ?

Selon Fabrizio Romano, les discussions entre l’Ajax Amsterdam et Gérone progressent sérieusement. Le club néerlandais souhaite recruter Azzedine Ounahi après sa belle Coupe du monde 2026 avec le Maroc. Si sa clause libératoire est fixée à 25 millions d’euros, l’Ajax tente actuellement de négocier un montant inférieur. Un accord pourrait finalement être trouvé autour de 18 à 20 millions d’euros.

Lors du transfert d’Ounahi vers Gérone l’été dernier, l’OM n’avait pas seulement sécurisé une indemnité de transfert. Les dirigeants marseillais avaient également inclus une clause de 30 % sur une future revente, calculée dès le premier euro. Une décision qui pourrait aujourd’hui rapporter très gros. En cas de transfert proche des 20 millions d’euros, l’OM pourrait récupérer environ 6 millions d’euros sans avoir à vendre le moindre joueur.

Une manne précieuse pour Lorenzi

Dans un contexte financier toujours surveillé, cette rentrée d’argent serait particulièrement bienvenue. Entre les contraintes budgétaires et la volonté de renforcer plusieurs secteurs de jeu, Grégory Lorenzi cherche à optimiser chaque opportunité. Cette plus-value indirecte pourrait justement financer une partie des prochaines recrues attendues par Bruno Genesio. De quoi offrir davantage de flexibilité au directeur sportif marseillais dans les dernières semaines du mercato.

Même après son départ, Azzedine Ounahi pourrait donc continuer à avoir un impact positif sur les finances de l’OM. Son excellent Mondial avec le Maroc a fait grimper sa cote et attire désormais l’Ajax, qui voit en lui un renfort de choix pour son entrejeu. Si l’opération se concrétise, Marseille réalisera sans doute l’un des plus beaux coups financiers de son mercato… sans même être directement vendeur.