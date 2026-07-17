Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le RC Lens poursuit son mercato avec une nouvelle arrivée en défense.

Le RC Lens a officialisé ce vendredi soir la signature de Maik Nawrocki. Le défenseur central polonais s’est engagé pour quatre saisons et est désormais lié aux Sang et Or jusqu’en juin 2030.

Un renfort taillé pour le système de Toppmöller

Habitué à évoluer dans une défense à trois, Maik Nawrocki arrive avec un profil qui correspond parfaitement aux exigences de Dino Toppmöller. Du haut de son 1,90 m, le défenseur de 24 ans s’est relancé la saison dernière lors d’un prêt convaincant à Hanovre, où il a retrouvé du temps de jeu et de la confiance.

Sa puissance dans les duels, son impact dans le jeu aérien et sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles de la charnière ont convaincu les dirigeants lensois de passer à l’action.

Un duo polonais au RC Lens

À son arrivée dans le Pas-de-Calais, Maik Nawrocki retrouvera un visage familier puisqu’il évoluera aux côtés de son compatriote Michał Skóraś. Le RC Lens continue ainsi de renforcer un effectif remodelé cet été afin d’offrir à Dino Toppmöller un groupe compétitif avant le début de la saison.

Avec cette officialisation, les Sang et Or enregistrent un renfort important dans un secteur défensif qui avait besoin d’être consolidé après plusieurs départs.