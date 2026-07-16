RC Lens Mercato : après Nawrocki, une cinquième recrue a été bouclée !

Alors que le transfert semblait proche de l’échec après le bras de fer entre le PSV Eindhoven et le RC Lens, la situation a totalement changé pour Armando Obispo !

Après l’arrivée proche du défenseur polonais Maik Nawrocki, le feuilleton Armando Obispo connaît un nouveau rebondissement spectaculaire. Alors que le PSV avait décidé de durcir sa position et menaçait de mettre fin aux discussions avec le RC Lens, les deux clubs ont finalement trouvé une solution. Les négociations, relancées notamment grâce à l’intervention de l’agent du défenseur Ali Dursun, auraient abouti à un accord de principe, comme le rapporte le Telegraaf.

Le RC Lens arrache finalement l’accord pour Obispo

Le dossier était pourtant bloqué depuis plusieurs jours. Le PSV Eindhoven jugeait les premières offres lensoises insuffisantes, notamment une proposition estimée entre 3 et 4 millions d’euros. Les Néerlandais réclamaient davantage pour accepter le départ d’un joueur encore sous contrat jusqu’en 2027.

Finalement, les exigences du club néerlandais auraient été satisfaites. Le montant du transfert pourrait atteindre environ 5,5 millions d’euros avec les bonus. Sauf problème lors de la visite médicale ou dans les derniers détails administratifs, Armando Obispo devrait signer un contrat de quatre saisons avec le RC Lens.

Une page de vingt ans va se tourner au PSV

Cette arrivée à Lens marquera la fin d’une longue histoire entre Obispo et le PSV. Le défenseur de 27 ans a rejoint le club d’Eindhoven dès l’âge de sept ans et n’a connu qu’une parenthèse en prêt à Vitesse lors de la saison 2019-2020.

Formé aux côtés de joueurs comme Cody Gakpo et Jordan Teze, Obispo aura disputé 112 rencontres avec l’équipe première du PSV, inscrivant six buts et délivrant deux passes décisives. Il avait également prolongé son contrat récemment, mais son statut et sa participation à la Coupe du monde avec Curaçao ont attiré l’attention du RC Lens.

Un renfort d’expérience pour la défense lensoise

Le RC Lens cherchait un défenseur central gaucher capable de remplacer Malang Sarr et d’apporter de la solidité et de l’expérience avant son retour en Ligue des champions. Obispo correspond parfaitement au profil recherché par les dirigeants artésiens.

Après un long bras de fer avec le PSV, les Sang et Or réalisent donc un joli coup sur le marché des transferts. Armando Obispo devrait désormais découvrir la Ligue 1 et écrire un nouveau chapitre de sa carrière dans le Nord de la France.