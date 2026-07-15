RC Lens Mercato : un club de Ligue 1 veut voler Openda aux Sang et Or !

Le RC Lens pensait avoir une longueur d’avance sur le retour de Loïs Openda. Mais un concurrent de taille est désormais passé à l’offensive.

Le dossier Loïs Openda s’annonce comme l’un des feuilletons majeurs de ce mercato estival. Alors que le RC Lens travaille depuis plusieurs semaines sur un retour de son ancien buteur, l’Olympique Lyonnais est désormais passé à l’action avec l’ambition de souffler l’international belge aux Artésiens, comme le révèle Foot Mercato.

Auteur d’une saison compliquée à la Juventus, où il n’a jamais réussi à retrouver son efficacité, Openda est poussé vers la sortie. Le club italien privilégie désormais un prêt afin de permettre à son attaquant de retrouver du temps de jeu et de regagner de la valeur sur le marché des transferts. Une situation qui attire naturellement plusieurs prétendants, dont Lens et Lyon.

L’OL dispose d’un avantage financier

Si le RC Lens mise sur l’attachement du joueur à Bollaert et sur le souvenir de sa formidable saison 2022-2023, l’OL possède un argument de poids : sa capacité à prendre en charge une part plus importante du salaire du Belge.

Le principal frein du dossier reste en effet les émoluments très élevés d’Openda, sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2030. Une donnée qui complique fortement les négociations pour les Sang et Or, dont la politique salariale demeure stricte. Lyon espère profiter de cette différence pour convaincre le joueur et son entourage.

Lens compte sur le facteur émotionnel

Du côté du Racing, les dirigeants n’abandonnent pas pour autant ce dossier prioritaire. Loïs Openda garde une image exceptionnelle de son passage dans le Pas-de-Calais, où il avait inscrit 21 buts en Ligue 1 avant son départ vers le RB Leipzig à l’été 2023.

Le club nordiste espère que ce lien affectif, combiné à la perspective de retrouver un environnement qu’il connaît parfaitement, pourra faire pencher la balance en sa faveur malgré une puissance financière inférieure à celle de l’OL.

Une concurrence qui s’annonce féroce

Le duel entre Lens et Lyon pourrait toutefois ne pas être le seul obstacle. Plusieurs formations européennes, comme Coventry, suivent également la situation de l’attaquant belge et surveillent les discussions avec la Juventus.

Les prochains jours devraient donc être décisifs. Si le RC Lens conserve de solides arguments sportifs et affectifs, l’Olympique Lyonnais semble déterminé à jouer un mauvais tour aux Sang et Or en tentant de s’offrir l’un des anciens chouchous de Bollaert.