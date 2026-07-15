PSG Mercato : Michael Olise a tranché, énorme coup dur pour Paris !

Annoncé parmi les profils suivis par le PSG, Michael Olise se rapprocherait pourtant d’une tout autre destination.

Le PSG pourrait voir l’un de ses rêves de mercato s’envoler. Auteur d’une saison exceptionnelle sous les couleurs du Bayern Munich avec 22 buts et 26 passes décisives en 52 rencontres, Michael Olise s’est imposé comme l’un des joueurs les plus convoités du football mondial. À seulement 24 ans, l’international français confirme également tout son talent durant la Coupe du monde 2026, où il figure parmi les meilleurs passeurs du tournoi.

Mais alors que le PSG surveille depuis plusieurs mois l’évolution de sa situation, c’est bien le Real Madrid qui semble avoir pris une longueur d’avance.

Olise rêve de rejoindre la Casa Blanca

D’après les informations révélées par Foot Mercato, Michael Olise aurait fait du Real Madrid sa priorité pour cet été. Le joueur estime que le club espagnol représente le meilleur environnement pour franchir un nouveau cap dans sa carrière.

À Madrid, les dirigeants seraient parfaitement informés de cette volonté et envisageraient même de réaliser un transfert historique pour attirer l’ancien joueur de Crystal Palace. Cette position du Français constitue naturellement une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui voit l’un des meilleurs ailiers européens s’éloigner de plus en plus.

Le Bayern prépare déjà un éventuel départ

Officiellement, le Bayern Munich continue d’affirmer que Michael Olise n’est pas à vendre. Les dirigeants bavarois souhaitent toujours prolonger leur star offensive et affichent une position très ferme publiquement.

En revanche, en interne, le champion d’Allemagne étudie déjà des pistes pour anticiper un éventuel départ. Des contacts auraient notamment été établis avec plusieurs profils offensifs, dont Bradley Barcola, si une offre exceptionnelle venait à arriver.

Le Bayern réclamerait toutefois un montant colossal, estimé à au moins 200 millions d’euros, pour accepter d’ouvrir la porte à un transfert.

Un énorme coup dur pour le PSG

Pour le PSG, ce dossier devient de plus en plus compliqué. Même si le club parisien dispose de moyens financiers importants, la volonté affichée du joueur de privilégier le Real Madrid change considérablement la donne.

Les excellentes relations entre le Bayern Munich et le Real Madrid pourraient également faciliter les discussions dans les prochaines semaines. Les deux clubs devraient poursuivre les échanges une fois la Coupe du monde terminée, tandis qu’une réunion entre Michael Olise et ses dirigeants bavarois est annoncée comme décisive pour son avenir.

À ce stade, le PSG apparaît donc en retrait dans ce dossier XXL. Sauf retournement de situation, le champion d’Europe pourrait voir Michael Olise prendre la direction de Santiago Bernabéu, laissant les dirigeants parisiens contraints d’explorer d’autres pistes offensives lors de ce mercato estival.