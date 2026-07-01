Real Madrid : le Real prêt à vendre le Bernabéu pour Michael Olise ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Michael Olise affole la Coupe du Monde 2026… et commence déjà à faire rêver le Real Madrid. Étincelant avec l’équipe de France, le meneur de jeu du Bayern Munich a encore frappé face à la Suède avec deux passes décisives lors du large succès des Bleus (3-0).

Avec désormais cinq passes décisives depuis le début du tournoi, Olise s’impose comme l’un des grands patrons offensifs de cette Coupe du Monde. Et en Espagne, son niveau de jeu ne laisse personne indifférent.

« S’il faut vendre le Bernabéu… »

En Espagne, certains médias commencent déjà à s’enflammer. Marca a notamment résumé l’engouement autour du Français avec une formule volontairement provocatrice : « S’il faut vendre le Bernabéu pour acquérir Olise, qu’il en soit ainsi. »

Positionné dans l’axe avec les Bleus, mais libre de décrocher et de créer, Michael Olise impressionne par sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à accélérer le rythme. Face à la Suède, il a parfaitement mis en valeur Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, en dictant le jeu avec une facilité déconcertante.

Olise, le parfait complément de Mbappé

Le jeu de Mbappé semble particulièrement bénéficier de la présence d’Olise. Capable de fixer les défenses, de casser des lignes et de délivrer le ballon au bon moment, le joueur du Bayern offre des espaces précieux au capitaine des Bleus.

Dembélé brille également dans ce Mondial avec déjà quatre buts en quatre matchs, mais Olise est devenu le véritable métronome de l’attaque française. Un rôle qui fait forcément grimper sa cote à une vitesse folle.

Le Bayern ferme la porte… pour l’instant

Du côté du Bayern Munich, le discours serait pourtant clair : Michael Olise n’est pas à vendre. Le club bavarois sait qu’il possède l’un des joueurs offensifs les plus excitants du marché et ne compte pas ouvrir facilement la porte.

Mais le Real Madrid pourrait être tenté de faire sauter la banque. Selon plusieurs échos venus d’Espagne, une offre totalement hors normes pourrait faire réfléchir le Bayern, avec un montant susceptible de dépasser les 222 millions d’euros payés par le PSG pour Neymar en 2017.

Une somme folle, mais qui montre le statut pris par Olise. Après sa Coupe du Monde exceptionnelle, le Real Madrid pourrait bien être prêt à tout pour l’attirer en blanc.