Ester Expósito a décidé de sortir du silence. Face aux nombreuses rumeurs et aux propos diffamatoires qui circulent sur sa vie privée et son histoire avec Kylian Mbappé, l’actrice espagnole a publié un message ferme sur les réseaux sociaux.

Très populaire depuis son rôle de Carla Rosón Caleruega dans la série espagnole Élite, Ester Expósito s’est imposée comme l’une des actrices les plus suivies de sa génération.

Ester Expósito dénonce des « fausses informations »

Ces derniers mois, sa vie privée a également fait beaucoup parler, notamment en raison des rumeurs entourant sa relation avec Kylian Mbappé, l’attaquant français du Real Madrid. Mais face à la multiplication de certaines informations sur les réseaux sociaux, l’actrice de 26 ans a décidé de prendre la parole.

Dans un long message publié sur son compte Instagram, l’actrice espagnole a dénoncé les nombreuses rumeurs qui circulent à son sujet : « Ces derniers mois, et plus particulièrement ces derniers jours, de fausses informations et des propos diffamatoires concernant ma vie privée ont circulé sur les réseaux sociaux. Ils ne correspondent en rien à la réalité ni à la personne que je suis. » L’ancienne star d’Élite estime que certaines publications ont été créées dans le seul but de nuire à son image et de salir son histoire avec le joueur du Real Madrid.

« Tout n’est pas permis »

Dans la suite de son message, Ester Expósito a clairement fixé une limite : « Des rumeurs absurdes, créées dans le seul but de salir une histoire entre deux personnes et de porter atteinte à ma dignité. Tout n’est pas permis. » Une prise de parole forte, alors que les spéculations autour de sa vie sentimentale ont pris une ampleur importante sur les réseaux sociaux. L’actrice semble désormais déterminée à ne plus laisser circuler certaines accusations sans réagir.

Ester Expósito a également annoncé qu’elle pourrait engager des démarches judiciaires contre les personnes responsables de la diffusion de ces informations : « Cette fois, je me vois contrainte de fixer une limite et d’engager des poursuites judiciaires contre les personnes responsables. » Un avertissement très clair adressé aux comptes et aux personnes à l’origine des rumeurs qu’elle juge diffamatoires.Sans forcément répondre à chaque information évoquée sur les réseaux sociaux, l’actrice espagnole a choisi de défendre publiquement sa vie privée et l’histoire qui la lie à Kylian Mbappé. Cette sortie met donc un terme au silence observé jusqu’ici et rappelle que les personnalités publiques ne souhaitent pas forcément voir leur intimité devenir un sujet de spéculation permanente.