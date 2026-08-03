OM Mercato : une nouvelle piste à 25 M€ activée pour remplacer Rulli !

Un nouveau gardien serait sur la short-list des dirigeants marseillais pour remplacer Geronimo Rulli : Noah Atubolu (Fribourg).

Alors que Geronimo Rulli est en partance pour Manchester City, l’Olympique de Marseille poursuit activement ses recherches afin de dénicher son futur gardien titulaire. Si Jeffrey De Lange, doublure de l’international argentin depuis deux saisons, apparaît comme un candidat crédible pour endosser ce rôle, les dirigeants marseillais continueraient malgré tout d’explorer plusieurs pistes sur le marché afin de renforcer ce poste clé.

Le gardien de Fribourg dans le viseur de l’OM !

Après avoir activé les pistes menant à Marcin Bulka (NEOM SC) et Guillaume Restes (Toulouse), le club phocéen aurait désormais coché un nouveau nom évoluant en Bundesliga. Selon le média allemand Sport bei ntv, l’OM s’intéresserait au gardien de Fribourg, Noah Atubolu.

Estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt, le portier allemand arrive à un an de la fin de son contrat avec son club formateur et ne devrait pas prolonger son bail. Une situation contractuelle qui pourrait pousser Fribourg à le vendre dès cet été afin d’éviter un départ libre dans un an. Le gardien de 24 ans pourrait ainsi changer de club lors de ce mercato et être disponible pour un montant nettement inférieur à sa valeur marchande.