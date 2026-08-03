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FRANCE

OM Mercato : ça chauffe pour Todibo, un tout dernier obstacle le sépare de Marseille !

Par Bastien Aubert - 3 Août 2026, 14:00
Jean-Clair Todibo (West Ham)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Dans les petits papiers de l’OM sur ce mercato estival, Jean-Clair Todibo (West Ham, 26 ans) est encore loin de voir son avenir s’inscrire à Marseille.

L’OM avance dans le dossier Jean-Clair Todibo. Le défenseur central de West Ham serait séduit par le projet marseillais et aurait déjà trouvé un terrain d’entente avec le club phocéen sur les bases salariales.

Todibo veut rejoindre l’OM

Courtisé par l’OM depuis plusieurs semaines, Jean-Clair Todibo (26 ans) aurait clairement affiché sa préférence. Selon Nordine Ali Saïd, journaliste marseillais, le défenseur souhaite rejoindre Marseille : « Le joueur veut venir. Ils se sont entendus sur un salaire, mais il faut voir si West Ham prend en charge un pourcentage de salaire ou pas et s’ils sont prêts à accepter le prêt. » Un signal positif pour les dirigeants olympiens, qui cherchent à renforcer leur secteur défensif cet été.

Le principal point de blocage concerne désormais les discussions avec les Hammers. L’OM privilégierait une formule en prêt, mais reste à savoir si West Ham acceptera de laisser partir son défenseur dans ces conditions et surtout quelle part du salaire anglais sera prise en charge par le club londonien.

West Ham doit encore donner son accord

 La question financière sera donc déterminante dans la finalisation du dossier. Avec son expérience de la Ligue 1, son passage par Nice et son profil de défenseur moderne capable de relancer proprement, Todibo correspond aux besoins de Bruno Genesio.

L’OM cherche à bâtir un effectif plus compétitif et le recrutement d’un défenseur central de ce calibre représenterait un vrai coup. Le dossier est donc bien avancé, mais Marseille doit encore convaincre West Ham pour transformer l’intérêt en signature officielle.

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