La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Ciblé par l’ASSE sur ce mercato, Yanis Begraoui (25 ans) ne serait pas facile à déloger d’Estoril cet été en raison de son prix et de la concurrence.

L’ASSE cherche encore à renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, le nom de Yanis Begraoui circule parmi les pistes étudiées par les dirigeants stéphanois. Mais le dossier de l’attaquant marocain de 25 ans pourrait rapidement devenir difficile à concrétiser.

Une clause à 10 M€ pour Begraoui

Sous contrat avec Estoril Praia jusqu’en juin 2028, Yanis Begraoui dispose d’une clause libératoire fixée à 10 millions d’euros. Un montant particulièrement élevé pour l’ASSE, dont la stratégie de recrutement repose principalement sur des joueurs à fort potentiel et susceptibles de prendre de la valeur. Même si un transfert peut potentiellement être négocié à un prix inférieur, les exigences du club portugais risquent de limiter les possibilités des Verts.

La concurrence commence également à se renforcer. Selon El Desmarque, Almería a déjà entamé des contacts avec Estoril pour tenter de recruter l’avant-centre marocain. Le club espagnol pourrait donc prendre une longueur d’avance sur les autres prétendants. Cette offensive constitue un nouveau coup dur pour l’ASSE, qui devra suivre l’évolution du dossier sans forcément disposer des mêmes moyens financiers.

Almería passe déjà à l’action

Almería n’est pas le seul club intéressé. Millwall suit également Yanis Begraoui et pourrait se positionner pour attirer le joueur en Angleterre. La présence d’un club anglais représente une menace supplémentaire pour Saint-Étienne, notamment en raison des moyens financiers souvent plus importants des formations britanniques.

Entre une clause fixée à 10 millions d’euros, un contrat courant jusqu’en 2028 et une concurrence qui s’intensifie, Yanis Begraoui apparaît comme une piste particulièrement compliquée. L’ASSE pourrait donc être contrainte de se tourner vers d’autres profils si les discussions n’évoluent pas rapidement. Le dossier est encore loin d’être fermé, mais les obstacles se multiplient pour les Verts.