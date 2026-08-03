Jordan Veretout (33 ans) ne serait pas contre un retour au FC Nantes et cela tombe plutôt bien puisque les supporters valident totalement l’idée.

Le possible retour de Jordan Veretout au FC Nantes séduit déjà largement les supporters. Alors que le milieu de terrain de 33 ans n’a pas fermé la porte à une nouvelle aventure chez les Canaris, l’idée fait quasiment l’unanimité auprès de la communauté jaune et verte.

Les supporters veulent revoir Veretout

But! a lancé un sondage auprès de la communauté du FC Nantes : « Seriez-vous favorable au retour de Jordan Veretout ? »

La réponse est sans appel :

Oui : 92,3 %

Non : 7,7 %

Une immense majorité des supporters se montre donc favorable à un retour du joueur passé notamment par Aston Villa, la Fiorentina, l’AS Roma, l’OM et l’OL.

À 33 ans, Jordan Veretout possède encore une solide expérience du haut niveau. Avec plus de 500 matchs professionnels au compteur, le milieu de terrain pourrait apporter du leadership et de la stabilité dans un effectif nantais qui va devoir se reconstruire en Ligue 2. Son vécu en Ligue 1 et ses qualités dans la récupération comme dans la projection seraient des atouts importants pour accompagner le projet de remontée des Canaris.

Un profil qui colle aux besoins du FC Nantes

Interrogé récemment sur un éventuel retour au FC Nantes, le joueur avait clairement laissé planer le doute : « C’est une possibilité, je ne ferme pas la porte. J’ai commencé ma carrière en faisant remonter le FC Nantes. J’espère qu’il remontera l’année prochaine, mais pourquoi pas ? » Un message forcément apprécié par les supporters.

Alors que Michel Der Zakarian prépare le retour du FC Nantes vers l’élite, l’arrivée d’un ancien enfant du club pourrait avoir une dimension sportive mais aussi symbolique. Reste désormais à savoir si cette envie commune pourra se transformer en véritable opportunité lors du mercato. Une chose est déjà certaine : du côté des supporters nantais, Jordan Veretout serait accueilli à bras ouverts.