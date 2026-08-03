RC Lens Mercato : Sangaré justifie son choix Brentford

Dans une interview accordée à son nouveau club, Mamadou Sangaré a expliqué pourquoi il a choisi de quitter le RC Lens pour Brentford.

Officiellement vendu samedi dernier à Brentford contre 48 millions d’euros, Mamadou Sangaré est devenu la plus grosse vente de l’histoire du RC Lens. Recruté l’été dernier par le club artésien en provenance du Rapid Vienne pour seulement 13 millions d’euros, l’international malien aura réalisé une saison exceptionnelle chez les Sang et Or, s’imposant rapidement comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1.

« Venir à Brentford était donc le meilleur choix pour moi »

Le désormais ex-joueur du RC Lens a accordé une interview à son nouveau club, dans laquelle il est notamment revenu sur les raisons de son choix. « Ils ont vraiment tout fait pour me recruter et, quand un club fait ça, c’est une très bonne chose pour moi et pour mon avenir. J’ai parlé avec la direction du club. Je suis vraiment ravi d’avoir pu m’entretenir avec ces personnes car elles ont vraiment montré à quel point elles m’apprécient. Venir ici était donc le meilleur choix pour moi, car j’ai parlé à tout le monde au club, et tout le monde me voulait, alors je suis vraiment très heureux d’être ici. Je suis vraiment ravi de jouer dans ce qui est, sans aucun doute, le meilleur championnat du monde. »

« Je serai toujours reconnaissant envers Lens »

Après l’avoir déjà fait dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Mamadou Sangaré a également tenu à rendre un nouvel hommage au RC Lens. « L’année dernière a été une année incroyable. Nous avions une équipe et un staff technique exceptionnels, ce qui nous a permis de réaliser une saison brillante, et je serai toujours reconnaissant envers Lens. C’est un club qui m’a beaucoup aidé, et je suis en pleine forme pour cette saison. J’espère qu’ils feront aussi bien. »