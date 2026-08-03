Stade Rennais Mercato : un nouveau numéro 9 en approche ?

La direction du Stade Rennais chercherait un nouvel avant-centre cet été pour remplacer Breel Embolo, en instance de départ.

Le Stade Rennais poursuit son mercato estival XXL. Après avoir déjà enregistré six recrues (Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître, Eliezer Mayenda et Bryan Reynolds), le club Rouge et Noir toucherait enfin au but pour le recrutement du défenseur central de Toulouse, Charlie Cresswell.

Un avant-centre pour épauler Lepaul bientôt recruté ?

S’ils se concentreraient désormais davantage sur les ventes, les dirigeants rennais entendraient encore renforcer l’effectif de Franck Haise, surtout offensivement. Selon le compte X @jonathan35001, le Stade Rennais prospecterait pour recruter un nouveau numéro 9, tout en continuant à travailler sur le dossier menant à l’ailier gauche du Bayer Leverkusen, Martin Terrier.

« Feuilleton Terrier et on me parle d’un 9 », a confié l’insider du SRFC sur le réseau social. Cet avant-centre ne viendrait pas remplacer Esteban Lepaul, mais plutôt compenser un éventuel départ de Breel Embolo, annoncé sur le départ depuis le début de l’été.