Auteur d’un triplé en amical face à Galatasaray (3-3), Esteban Lepaul (26 ans) poursuit son été de haute volée et ne devrait pas quitter le Sade Rennais au mercato.

Esteban Lepaul est déjà en très grande forme. Auteur de trois buts lors du match amical entre le Stade Rennais et Galatasaray (3-3), l’avant-centre de 26 ans poursuit son été de haute volée.Une performance qui confirme son importance grandissante dans le projet de Franck Haise.

Haise impressionné par son évolution

Alors que sa cote continue de progresser sur le marché des transferts, l’ancien joueur d’Angers ne semble toutefois pas se diriger vers un départ. Son avenir paraît déjà tracé : Lepaul devrait rester au Stade Rennais afin de porter les ambitions du Stade Rennais.Après la rencontre, Franck Haise n’a pas caché sa satisfaction devant la progression de son attaquant. Le technicien rennais souligne notamment la régularité de Lepaul devant le but, mais aussi ses progrès dans le jeu : « Depuis que je suis arrivé, il enchaîne les buts. Je suis habitué à le voir beaucoup marquer. En tout cas, il est dans une évolution constante, d’abord parce qu’il marque, mais dans le jeu aussi avec ses déplacements. » Le triplé inscrit face à Galatasaray ne serait donc pas une simple performance isolée. Pour son entraîneur, Lepaul continue de franchir des étapes et d’élargir son registre.

Marquer trois fois dans une rencontre reste une performance rare, même dans le cadre d’un match de préparation. Franck Haise a d’ailleurs insisté sur la variété des réalisations de son joueur : « Ce n’est pas anodin de marquer trois buts ici, surtout qu’ils sont dans un style différent. Il continue à avancer. Je crois que les choses sont très claires. Les actionnaires, la direction et moi-même sommes là pour être ambitieux. » À travers cette déclaration, le message paraît limpide. Le Stade Rennais souhaite construire avec ses meilleurs éléments et ne semble pas disposé à se séparer de son avant-centre.

Un départ de Lepaul pas d’actualité au Stade Rennais

Les performances de Lepaul ont forcément attiré l’attention de plusieurs clubs. Après une première saison réussie en Bretagne, sa valeur continue de progresser et son nom reste suivi sur le marché des transferts. Mais Franck Haise avait déjà fermé la porte à un départ : « Esteban a prolongé, il a envie de faire cette saison, d’en faire encore une plus belle, vivre la Coupe d’Europe, ce n’est pas d’actualité et on est très aligné là-dessus. Il n’y a pas de discussions sur ça. » La position du Stade Rennais semble donc très claire. Le joueur a prolongé, souhaite poursuivre l’aventure et ambitionne de vivre une saison encore plus importante sous le maillot rennais.

À 26 ans, Esteban Lepaul semble désormais prêt à assumer un rôle majeur. Son efficacité, sa progression dans le jeu et son envie de poursuivre l’aventure pourraient lui permettre de devenir l’un des principaux leaders offensifs du Stade Rennais. La perspective de disputer la Coupe d’Europe représente également un argument important pour rester en Bretagne. Après son triplé contre Galatasaray, Lepaul devrait poursuivre sa préparation face à Brentford. Et si son été est déjà très prometteur, tout laisse penser que l’attaquant souhaite encore monter en puissance avant le début de la saison.