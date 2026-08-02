Stade Rennais : nul frustrant face à Galatasaray malgré un triplé de Lepaul

Le Stade Rennais a frôlé un exploit retentissant à Istanbul. Porté par un Esteban Lepaul exceptionnel, auteur d’un triplé, Rennes a longtemps cru tenir une victoire de prestige face à Galatasaray avant d’être rejoint dans le temps additionnel (3-3).

Le Stade Rennais a livré une prestation pleine de caractère sur la pelouse de Galatasaray dans un match au scénario complètement renversant. Les Bretons, ambitieux dans le jeu et agressifs au pressing, ont rapidement répondu après avoir concédé l’ouverture du score de Victor Osimhen.

Menés au score, les joueurs de Franck Haise n’ont pas douté longtemps. Esteban Lepaul a remis les deux équipes à égalité grâce à un magnifique lob, symbole d’une équipe rennaise venue pour jouer et imposer son rythme.

Esteban Lepaul, héros malheureux du Stade Rennais

Après une nouvelle réalisation de Gabriel Sara qui a permis à Galatasaray de reprendre l’avantage au retour des vestiaires, Rennes a continué à pousser. Les Rouge et Noir ont multiplié les offensives et ont finalement été récompensés lors de la dernière demi-heure.

Esteban Lepaul a d’abord égalisé d’une tête parfaitement placée sur un centre de Nagida avant de transformer un penalty obtenu par Ludovic Blas. Avec trois buts inscrits dans la soirée, l’attaquant rennais semblait offrir un succès historique à son équipe.

Rennes privé d’une victoire dans les dernières secondes

Alors que Rennes se dirigeait vers une victoire de prestige, Galatasaray a obtenu un penalty dans le temps additionnel après un contact litigieux impliquant Adrien Thomasson. Sans assistance vidéo, la décision a été maintenue et Yilmaz n’a pas tremblé au moment de transformer cette ultime occasion.

Un résultat frustrant pour les Bretons, qui repartent néanmoins d’Istanbul avec la confirmation qu’ils peuvent rivaliser avec les grandes équipes européennes.