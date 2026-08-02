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FRANCE

ASSE : Pierre Ekwah a encore attiré l’attention malgré lui

Par William Tertrin - 2 Août 2026, 20:20

Absent de la feuille de match face à Venise, Pierre Ekwah était pourtant bien présent en tribunes, mais le milieu de terrain stéphanois a suivi la rencontre à l’écart du groupe.

Pierre Ekwah continue d’alimenter les discussions autour de l’ASSE. Alors que les Verts ont conclu leur préparation par une victoire spectaculaire contre Venise (4-3), le milieu défensif a surtout été remarqué par sa situation particulière en dehors du terrain.

Non retenu par Ian Cathro pour cette dernière rencontre amicale, Ekwah était néanmoins présent dans les tribunes. Loin du banc stéphanois et du reste du groupe, le joueur de 24 ans a observé la partie seul, une scène qui n’a pas manqué d’interpeller les observateurs de l’ASSE.

Une relation toujours tendue avec les supporters stéphanois

Cette image intervient dans un contexte déjà compliqué pour l’ancien joueur de Sunderland. Depuis plusieurs semaines, Pierre Ekwah est visé par des banderoles de supporters stéphanois, certains lui reprochant son attitude lors de son passage dans le Forez et son manque d’adhésion au projet du club.

Son retour après un prêt à Watford n’a donc pas suffi à apaiser les tensions. Si le joueur reste lié à l’ASSE par un contrat longue durée, son avenir paraît toujours incertain alors qu’il ne figure même pas clairement dans la présentation actuelle de l’effectif professionnel du club.

Ekwah face à un avenir toujours flou

Cette nouvelle apparition en marge du groupe renforce le sentiment d’un dossier loin d’être réglé. Sur le terrain, l’ASSE prépare sa nouvelle saison, mais en coulisses, le cas Pierre Ekwah reste l’un des sujets les plus sensibles du moment.

Entre une partie des supporters qui souhaite son départ et un joueur toujours sous contrat, la situation pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines.

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