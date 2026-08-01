ASSE : les Verts s’imposent contre Venise, Breum a (encore) régalé

Pour son dernier match amical avant la reprise, l’ASSE a décroché un succès convaincant face à Venise, pensionnaire de Serie A.

L’ASSE a conclu sa préparation estivale par un succès spectaculaire face à Venise (4-3). Les Verts ont rapidement ouvert le score à la 13e minute. Parti de son camp, Boakye a cassé les lignes avant de trouver Jakob Breum dans le dos de la défense vénitienne. Le Danois a ensuite croisé sa frappe pour inscrire son troisième but de la préparation (1-0). Venise a réagi à la demi-heure de jeu avec Farji, qui a profité d’un ballon mal dégagé pour égaliser d’une frappe au sol (1-1, 31e).

Juste avant la pause, l’ASSE a repris l’avantage grâce à Jakob Breum. Après une récupération haute de Maxime Bernauer, le Danois a été servi dans l’axe et a déclenché une frappe puissante sous la transversale adverse (2-1, 43e).

Un sublime but de Venise

Au retour des vestiaires, les Stéphanois ont rapidement creusé l’écart. Sur une première situation dangereuse, Lucas Stassin a choisi la frappe plutôt que la passe depuis le côté droit de la surface. Son tir en force a été dévié et a terminé au fond des filets (3-1, 51e). Venise n’a toutefois pas abandonné et a réduit l’écart sur penalty grâce à Akor Adams, ancien attaquant de Montpellier (3-2, 65e).

En fin de rencontre, Maxime Bernauer a délivré une deuxième passe décisive. Son ouverture en profondeur a permis à Adam Baallal de prendre le dessus sur le gardien, de le dribbler puis de conclure pour offrir deux buts d’avance aux Verts (4-2, 84e). Venise a finalement inscrit un dernier but spectaculaire par Dagasso, auteur d’une superbe reprise de volée à l’entrée de la surface, mais Saint-Étienne a conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Avec cette victoire, l’ASSE a terminé ses cinq matchs de préparation avec un bilan de deux succès, un match nul et deux défaites. Les Verts ont ainsi terminé leur montée en puissance avant le début de la saison officielle, samedi prochain contre Sochaux.