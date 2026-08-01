OM Mercato : Lorenzi a trouvé un accord avec un attaquant de Ligue 1 !

L’OM aurait accéléré sur la piste Ilan Kebbal, et l’ailier du Paris FC aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le club phocéen !

Le mercato de l’OM pourrait prendre une nouvelle dimension avec l’arrivée possible d’Ilan Kebbal. D’après les informations partagées par Val (@Valentin_Gds), relayant notamment les éléments avancés par Nordine L’Instant N, le club marseillais et l’ailier droit algérien seraient déjà tombés d’accord autour d’un contrat de quatre saisons.

Toujours selon cette source, le joueur aurait également fait savoir au Paris FC son souhait de rejoindre l’OM. Une volonté qui pourrait peser dans les négociations alors que le club parisien espère récupérer une belle somme pour son élément offensif.

Un profil qui correspond aux besoins offensifs de Marseille

Natif de Marseille, Ilan Kebbal possède un lien particulier avec la cité phocéenne. Formé en partie dans la région, l’international algérien a connu une progression importante ces dernières saisons avant de devenir un joueur majeur du Paris FC. Il évolue principalement comme ailier droit, mais peut également jouer dans un rôle plus axial grâce à sa qualité technique et sa créativité.

Ses performances de la saison dernière ont attiré l’attention (9 buts et 5 passes dé). Son influence dans le jeu du PFC est indéniable, avec sa capacité à créer des différences dans les derniers mètres et à apporter de la percussion sur les côtés. Des qualités qui pourraient séduire l’OM, qui a perdu pas mal de joueurs offensifs cet été.

Le Paris FC réclame environ 10 millions d’euros

Si l’accord entre le joueur et Marseille venait à se confirmer, le principal obstacle resterait désormais l’indemnité de transfert. Le Paris FC souhaiterait obtenir environ 10 millions d’euros pour libérer son joueur.

Pour l’OM, l’objectif sera donc de trouver rapidement un terrain d’entente avec le Paris FC afin de transformer un intérêt en véritable transfert. Mais il faudra sans doute encore vendre avant… La volonté affichée par Kebbal de rejoindre Marseille pourrait devenir un élément déterminant dans les discussions.

Une arrivée qui aurait une dimension symbolique

Au-delà de l’aspect sportif, le dossier Ilan Kebbal possède une dimension particulière pour l’Olympique de Marseille. Recruter un joueur marseillais de naissance, international algérien et déjà expérimenté en Ligue 1, représenterait un choix fort pour le club phocéen.

Après avoir franchi plusieurs étapes dans sa carrière, Kebbal pourrait désormais retrouver sa ville natale sous le maillot de l’OM. Les prochaines semaines devraient permettre d’y voir plus clair sur l’avancée réelle des négociations entre les deux clubs.