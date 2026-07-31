OM : Un gardien suédois à 2 M€ conseillé par Lorenzi ?

À la recherche de bonnes affaires sur le marché, l’OM est invité à se pencher sur le profil de Noel Törnqvist. Le gardien suédois de 24 ans présente plusieurs caractéristiques susceptibles de séduire la direction phocéenne, même si aucune démarche marseillaise n’est évoquée à ce stade.

Un gardien suédois proposé à l’OM

Le compte spécialisé Data’Scout estime que l’OM devrait aller chercher Noel Törnqvist, désormais doublure à Como. Du haut de son 1,95 m, le portier est présenté comme excellent sur sa ligne et comme le meilleur gardien du championnat suédois en 2025. Il aurait également été proche de signer au Stade Brestois par le passé.

Né le 1er février 2002, Törnqvist a quitté Mjällby AIF pour rejoindre le club lombard. Como avait officialisé son arrivée en le présentant comme un gardien prometteur.

Une valeur marchande estimée à 2 M€

La cote de l’international suédois a progressé au fil des années. Évaluée à 100 000 € en 2020, puis à 500 000 € en juin 2023, sa valeur marchande a atteint 1,2 M€ en 2024. Transfermarkt l’estime désormais à 2 M€, son plus haut niveau à ce jour.

Son statut de remplaçant à Como pourrait en faire une opportunité accessible, mais rien n’indique pour l’heure que Pablo Longoria et Medhi Benatia aient activé cette piste. Le nom de Törnqvist relève donc davantage d’une suggestion que d’un dossier concret.

Marseille prospecte aussi pour sa défense

En parallèle, l’OM reste associé à plusieurs profils défensifs. West Ham serait notamment disposé à écouter une offre correcte pour Jean-Clair Todibo, également suivi par Naples. Un prêt serait possible, même si les Hammers privilégieraient une vente.

West Ham ne retiendra pas Todibo en cas d’offre correcte. Marseille et Naples sont les clubs les plus intéressés. — @LaTribuneOM https://x.com/LaTribuneOM/status/2083129127662473412

Entre la recherche d’un gardien à potentiel et le renforcement de l’axe défensif, la direction phocéenne dispose encore de plusieurs chantiers à mener durant ce mercato estival.