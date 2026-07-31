OM : Genesio tient le remplaçant parfait d’Emerson !

L’OM aurait décidé de conserver Alexi Koum dans son effectif cette saison. Le jeune défenseur de 20 ans pourrait profiter des plans de Bruno Genesio, alors qu’une première approche étrangère aurait été repoussée.

Koum devrait rester à Marseille

Alors que ce dossier mercato de l’OM continue d’alimenter l’actualité, la direction phocéenne aurait tranché pour Alexi Koum. Selon un post relayant une information de La Provence, le jeune défenseur devrait rester à Marseille cette saison.

Le club olympien aurait d’ailleurs refusé une approche de Zulte Waregem. Une décision qui confirme la volonté de l’OM de s’appuyer sur cet élément prometteur plutôt que de lui ouvrir la porte dès cet été.

Genesio compte sur lui derrière Emerson

Bruno Genesio souhaiterait faire de Koum la doublure d’Emerson au poste de latéral. À 20 ans, le défenseur marseillais disposerait ainsi d’une place clairement définie dans la hiérarchie et pourrait obtenir du temps de jeu au fil de la saison.

Né le 5 février 2006 à Villeneuve-Saint-Georges, Koum voit sa cote progresser depuis plusieurs mois. Sa valeur marchande est passée de 100 000 euros en décembre 2025 à 350 000 euros en mai 2026. Son profil est également présenté sur sa fiche publiée par L’Équipe.

L’OM travaille sur plusieurs profils défensifs

La confiance accordée à Koum n’empêche pas Marseille de prospecter sur le marché. L’OM envisagerait notamment un prêt de Jean-Clair Todibo, mais l’opération dépendrait d’un important effort financier de West Ham sur le salaire de l’international français.

L’OM envisage un prêt pour Jean-Clair Todibo. Cette opération nécessiterait cependant que les Londoniens prennent en charge une grande partie de son salaire. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2083085253644812657

Dans ce contexte, conserver Koum offre une solution supplémentaire à Genesio sans alourdir le chantier estival. Le refus opposé à Zulte Waregem témoigne surtout de la place que l’entraîneur entend lui accorder dans son groupe.