OM Mercato : Restes a donné sa réponse, gros couac pour Aguerd au Stade Rennais

L’OM accélère sur plusieurs dossiers chauds. Alors que Guillaume Restes a donné son accord pour rejoindre le club phocéen en cas d’ouverture des négociations avec Toulouse, le retour de Nayef Aguerd au Stade Rennais s’annonce bien plus compliqué que prévu.

En quête d’un successeur potentiel à Geronimo Rulli, courtisé notamment par Manchester City, l’OM a fait de Guillaume Restes l’une de ses priorités pour le poste de gardien, comme déjà révélé sur notre site. Selon les dernières informations de Foot Mercato, le portier du Toulouse FC est enthousiaste à l’idée de rejoindre Marseille et des échanges positifs ont encore eu lieu ces derniers jours entre les différentes parties. Aston Villa reste également attentif à sa situation, mais le projet olympien séduit le gardien de 21 ans.

Aguerd, Rennes se heurte à un dossier compliqué

En parallèle, le dossier Nayef Aguerd est loin d’être bouclé. Le Stade Rennais rêve de rapatrier son ancien défenseur, mais les discussions s’annoncent particulièrement complexes, comme révélé sur notre site et confirmé par FM. Si le club breton apprécie toujours le profil de l’international marocain, les conditions financières et la concurrence rendent l’opération difficile. Une clause fixée à 15 millions d’euros jusqu’au 31 juillet pourrait néanmoins accélérer les décisions dans les prochaines heures.

Un mercato qui s’accélère à Marseille

Sous la pression des impératifs financiers, l’OM poursuit son opération dégraissage tout en préparant l’avenir. Entre un possible départ de Rulli, de Lange, Medina à Leverkusen, Balerdi en Italie, ou encore l’arrivée espérée de Guillaume Restes et l’incertitude autour d’Aguerd, les prochaines heures pourraient être décisives pour le mercato marseillais.