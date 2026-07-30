La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon nos informations, Riyad Mahrez (35 ans) a proposé ses services à l’OM cet été.

L’OM poursuit son chantier au mervato. Après le départ de Mason Greenwood, les dirigeants marseillais multiplient les pistes afin de renforcer leur attaque. Mais parmi les propositions reçues ces dernières semaines, un nom prestigieux est venu s’ajouter à la liste.

Mahrez voulait rejoindre l’OM

Selon nos informations, Riyad Mahrez s’est proposé à l’OM. Libre depuis la fin de son contrat avec Al-Ahli cet été, l’international algérien est à la recherche d’un nouveau défi. À 35 ans, l’ancien joueur de Manchester City sort d’une fin de parcours plus discrète en club, mais il a rappelé qu’il pouvait encore rendre de précieux services lors de la dernière Coupe du monde.

Avec deux buts et une passe décisive en quatre rencontres, Mahrez a été l’un des principaux artisans du joli parcours de l’Algérie, stoppée en 16es de finale par la Suisse (0-2). De passage sur la Côte d’Azur ces derniers jours, où il a notamment participé à l’anniversaire d’Erling Haaland, le gaucher n’a jamais caché son attachement à l’OM. Dans la foulée du départ de Mason Greenwood vers Fenerbahçe, il a donc proposé ses services au club marseillais.

Toujours selon nos informations, la direction olympienne n’a pas donné suite. Le board marseillais a opposé un refus catégorique à cette possibilité, estimant que le profil de Mahrez ne correspondait plus aux priorités du recrutement. L’âge de l’ancien Citizen et la volonté de construire un effectif davantage tourné vers l’avenir ont pesé dans la balance. Sans même parler du côté salarial d’un tel dossier.

D’autres pistes privilégiées par l’OM

L’OM poursuit donc ses recherches sur des profils différents. Comme révélé précédemment, Ludovic Ajorque figure parmi les pistes étudiées pour renforcer la pointe de l’attaque. Martin Terrier aussi est apprécié. En parallèle, Marseille apprécie bel et bien également la polyvalence d’El Bilal Touré, que l’Atalanta serait disposée à laisser partir à deux ans de la fin de son contrat.

Le club phocéen souhaite recruter des joueurs capables d’occuper plusieurs postes offensifs et de s’intégrer dans le projet sportif de Bruno Genesio à moyen terme. Malgré son immense carrière et son statut de légende du football algérien, Riyad Mahrez ne devrait donc pas jouer sous les couleurs de l’OM.