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FRANCE

OM : un contrat jusqu’en 2031 préparé pour le successeur d’Aguerd ?

Par Louis Chrestian - 29 Juil 2026, 16:00
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’Olympique de Marseille semble déterminé à attirer Jean-Clair Todibo. Selon Nicolò Schira, les dirigeants olympiens ont entamé des discussions avec West Ham et auraient déjà préparé un contrat de cinq ans pour le défenseur français.

L’OM négocie avec West Ham pour Todibo

Après avoir étudié plusieurs profils pour renforcer sa défense centrale, l’OM aurait décidé d’accélérer sur la piste Jean-Clair Todibo. Le joueur de 26 ans apparaît comme une option particulièrement séduisante pour prendre la succession de Nayef Aguerd.

D’après les informations de Nicolò Schira, Marseille discute actuellement avec West Ham afin de trouver un accord pour le transfert de l’ancien Niçois.

Aucun montant ni aucune formule n’a encore filtré. Les échanges entre les deux clubs confirment néanmoins que l’intérêt olympien a dépassé le stade des simples renseignements.

Un contrat jusqu’en 2031 déjà préparé

La direction marseillaise aurait également avancé sur les conditions contractuelles proposées au joueur. Un bail courant jusqu’en juin 2031 serait prêt pour convaincre Todibo de rejoindre la cité phocéenne.

La durée de ce contrat montre que Grégory Lorenzi souhaite faire du défenseur français un élément majeur du nouveau projet marseillais. L’OM ne chercherait pas une solution provisoire, mais un véritable patron capable de s’installer durablement dans sa défense.

Todibo présente également l’avantage de parfaitement connaître la Ligue 1 après son passage réussi à l’OGC Nice.

Une concurrence toujours dangereuse

Le dossier reste toutefois loin d’être bouclé. Naples surveillerait également la situation de Jean-Clair Todibo afin de renforcer son arrière-garde après la blessure d’Alessandro Buongiorno.

Le club italien doit néanmoins enregistrer plusieurs départs avant de pouvoir passer concrètement à l’action. Cette situation pourrait permettre à l’OM de prendre une longueur d’avance dans les négociations.

Marseille devra encore convaincre West Ham de libérer son défenseur, mais le contrat préparé jusqu’en 2031 confirme les ambitions du club phocéen.

Todibo pour faire oublier Aguerd ?

Si l’opération aboutit, Jean-Clair Todibo aurait la lourde mission de prendre la succession de Nayef Aguerd. Son impact physique, son expérience internationale et sa qualité dans la relance en font un candidat crédible pour devenir le nouveau leader défensif de l’OM.

Les négociations sont désormais lancées. Après avoir identifié sa priorité, Grégory Lorenzi semble prêt à passer à l’offensive pour offrir un renfort de premier plan à la défense marseillaise.

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